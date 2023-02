In den Südtiroler Tälern wird es manchen Rebsorten inzwischen zu heiß. Eine Lösung lautet: Anbau in der Höhe.

Wegen des Klimawandels bauen sie in Südtirol den Wein in immer höheren und kühleren Lagen an. Klingt einfach? Schön wär's! Was das für das Weingebiet und seine bekanntesten Rebsorten bedeutet.