Daniela Hunger ist "die Obstfee". Sie pflückt und kocht ein, was Gartenbesitzer selbst nicht ernten mögen.

Von Trisha Balster

Vor einem Besuch bei Daniela Hunger sollte man ein paar Klischees ausräumen. Schließlich geht es um das Einkochen von Früchten, sie lebt auf dem Land, in Kumhausen bei Landshut, und der Name ihres Ein-Frau-Unternehmens lautet "Obstfee". Da ist man im Kopf beschämend vorschnell bei rotgoldenen Äpfeln, Bauernküchen und karierten Schürzen. Am Ende steht man dann - warum bitte auch nicht? - im Keller eines Reihenendhauses. Und einer der wenigen Farbtupfer im Raum ist die gelbe Verteilersteckdose, die neben dem Kopf von Daniela Hunger von der Decke baumelt.