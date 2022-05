Von Tanja Rest

Im Sommer 2012 veröffentlichte die amerikanische Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Slaughter einen Essay im The Atlantic, der innerhalb von vier Tagen zum meistgelesenen Stück in der Geschichte des US-Magazins wurde. Feuilletons und Social-Media-Nutzer auf der ganzen Welt diskutierten Slaughters Thesen, es gab viel Zustimmung, in Erinnerung bleibt aber vor allem der Aufschrei. Dabei war der Titel denkbar niedrig gehängt: "Why Women Still Can't Have It All". Ja klar, dachte man, selbst in einer zunehmend offenen und emanzipierten Gesellschaft können Frauen immer noch nicht alles haben, was sie sich vom Leben so erhoffen, ebenso wenig können dies Männer, 14-jährige Teenager und Chihuahuas. So what?