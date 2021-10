From Kabul with Love

Mode und Afghanistan? Jetzt erst recht! Zolaykha Sherzad betreibt in ihrer Heimat das Label Zarif Design. Sie will Arbeit schaffen - und die reiche Tradition des Landes neu beleben.

Von Francesca Polistina

Zolaykha Sherzad war elf Jahre alt, als sie Kabul verließ. Nach der kommunistischen Machtübernahme und dem Aufstand 1978 musste ihre Familie aus Afghanistan fliehen, zunächst nach Iran, kurze Zeit später landete sie in der Schweiz. In Genf und dann in Lausanne warteten ein neues Leben, ein neues Land, eine neue Sprache. "Alles zielte darauf ab, sich zu integrieren, sich ganz einer anderen Gesellschaft anzupassen", sagt Zolaykha Sherzad über diese Zeit. Was ihr dabei beinahe verloren ging, hat sie erst Jahre später begriffen: der Sinn für die Schönheit ihres Landes. Für die majestätischen Landschaften, die uralten Techniken der Handwerkskunst, die Muster und Farben der Stoffe.