Die Mercedes G-Klasse gehört eigentlich auf eine Alm, einen Steinbruch oder wenigstens vor einen Pferdeanhänger. Warum ist gerade dieses klobige Gefährt so attraktiv für Menschen in der Großstadt?

Von Max Scharnigg

Anfang der Woche machte die Meldung die Runde, dass der gefragteste Modedesigner der Welt an einem gemeinsamen Projekt mit Mercedes arbeitet. Virgil Abloh soll einen Wagen gestalten, um der Marke künstlerische Impulse zu geben. Es geht dabei allerdings nicht um eines der neuen Elektromodelle oder eine futuristische Studie, nein, der New Yorker remixt lieber eine G-Klasse. Also jenen klobigen Geländewagen, der traditionell am unteren Ende der Mercedes-Zukunftsskala steht. Ein nahezu steinzeitliches Allrad-Vehikel, das bis zu seinem sanften Relaunch 2018 seit 1979 fast unverändert gebaut worden war und dessen Kastenbrot-Design heute immer noch Spuren seiner militärischen Anfänge enthält.