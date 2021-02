Von Anne Goebel

Ein Wintervormittag im Lockdown, 11 Uhr, der Schriftsteller Martin Suter sitzt zu Hause am Schreibtisch. In seiner üblichen Arbeitskluft, die so gar nicht schriftstellerisch aussieht und selbst in Zeiten von Ausgangssperren mit jedem Zentimeter auf ihrer Tadellosigkeit beharrt: dunkler Anzug, gebügeltes Hemd, Krawatte. Gut, Socken und Schuhe sieht man nicht, es bleibt beim gewohnten Oberkörper-Ausschnitt der Videointerviews. Aber Birkenstocks wird er kaum an den Füßen haben. Suter beugt sich nach vorne, streckt die dezent geschmückten Handgelenke in Richtung Kamera und sagt, er möge schöne Manschettenknöpfe. "Die hier sind blau, Lapislazuli. Mein Anzug ist auch dunkelblau." Besser kann es eigentlich gar nicht losgehen.