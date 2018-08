29. August 2018, 12:40 Uhr Zukunft der Nationalmannschaft Löw: "Wir haben die Özil-Fotos absolut unterschätzt"

Joachim Löw räumt in seiner Analyse der verpatzten WM mehrere Fehler ein: im taktischen Bereich, in der Mannschaftsführung und in der Öffentlichkeitsarbeit.

Zum Rücktritt von Mesut Özil sagt er, dass es ihm bis heute nicht gelungen sei, mit dem Arsenal-Profi zu sprechen.

Thomas Schneider wird künftig nicht mehr Co-Trainer sein.

Bundestrainer Joachim Löw hat das Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM als "absoluten Tiefschlag" bezeichnet. Es gebe nichts zu beschönigen, sagte Löw auf einer Pressekonferenz in München und fügte hinzu: "Wir sind weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und haben zu Recht die Quittung dafür bekommen."

Die ersten zwei, drei Tage nach dem Ausscheiden seien von Frust, Niedergeschlagenheit und einer großen Portion Wut geprägt gewesen. Löw trat für die Präsentation seiner WM-Analyse und anlässlich der Bekanntgabe des Aufgebots für die Länderspiele am 6. September in München in der neuen Nationenliga gegen Weltmeister Frankreich sowie drei Tage später in Sinsheim beim Test gegen Peru erstmals seit dem WM-Aus vor die Presse. Er sagte auch, dass der Ballbesitzfußball, den er bevorzuge, ein Problem gewesen sei. Löw bezeichnete die Taktik als "allergrößte Fehleinschätzung".

Und er meinte: "Es war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren. Ich hätte die Mannschaft vorbereiten müssen so wie es 2014 der Fall war, als es eine Ausgewogenheit gab zwischen Offensive und Defensive." Mesut Özil habe er nach dessen Rücktritt versucht, telefonisch zu erreichen, doch der Ex-Weltmeister vom FC Arsenal sei nicht zu erreichen gewesen - das missfiel dem Coach deutlich. Zur Debatte um Özil sagte Löw: "Ich habe niemals in der Mannschaft Rassismus erlebt". Man habe aber die Wirkung der Fotos mit dem türkischen Präsident Erdogan "absolut unterschätzt".

Zudem verzichtet Löw künftig auf Thomas Schneider als Assistent. Der 45-Jährige wird beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Leitung der Scouting-Abteilung übernehmen. Der bisherige Leiter Urs Siegenthaler bekommt andere Aufgaben. Schneider hatte nach dem WM-Triumph 2014 das Amt als "Co" von Hansi Flick übernommen. Im Stab von Löw bleiben dagegen Assistent Marcus Sorg und Andreas Köpke als Bundestorwarttrainer.

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff übte derweil harsche Kritik am Auftritt des DFB-Teams. "Uns hat die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig aufgetreten, wir haben die Unterstützung der Fans für zu selbstverständlich gehalten", sagte Bierhoff. Man habe gedacht, dass das ein Selbstläufer sei.