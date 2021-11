Xavi und der FC Barcelona:Notruf an die Legende

Von Javier Cáceres

Das größte Indiz dafür, dass Xavi Hernández, 41, kurz davorstand, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und Trainer des FC Barcelona zu werden, war am Mittwoch zu erkennen, in einem Spiel der katarischen Liga. Xavis Mannschaft, Al Sadd, war bei Lekhwiya zu Gast. Der 3:3-Endstand war nicht mal in Ansätzen absehbar, wohl aber, dass bei den Spielern des ehemaligen Profis des FC Barcelona die Gefühle blank lagen: Baghdan Bounedjah hatte nach nur vier Minuten das erste Tor für Al Sadd erzielt, da machten sich alle Spieler der Mannschaft auf den Weg zu Xavi und umarmten ihn, als wollten sie Abschied nehmen. Und danke sagen.

"Es ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes", sollte Xavi nach der Partie einem Heer katalanischer Sonderberichterstatter sagen, die bis nach Katar gereist waren; die Hinweise auf seine baldige Verpflichtung durch den FC Barcelona, in dessen Jugend er gespielt hatte, konnten getrost als dicht genug gelten. "Beide Klubs (Barça und Al Sadd/d. Red.) kennen meinen Standpunkt, und ich hoffe, dass sich alles bald löst", fügte er hinzu.

Xavis Traum war immer, zurückzukehren nach Barcelona

Nun ist "bald" ein dehnbarer Begriff, und auch am Freitag fehlte zunächst noch die offizielle Bestätigung seiner Rückkehr. Dass Xavi aber nach der Länderspielpause auf der Trainerbank des FC Barcelona Platz nimmt und im Camp Nou gegen den Ortsrivalen Espanyol sei Debüt als Barça-Coach feiert - "ich habe nie verhehlt, dass das mein Traum ist", sagte er ein ums andere Mal -, gilt als sicher. Xavi soll den aktuellen Interimscoach Sergi Barjuan ersetzen, der am Samstag die noch immer kriselnde Mannschaft bei Celta de Vigo instruieren wird.

Am Freitagvormittag schienen die tagelangen Verhandlungen tatsächlich an ihr Ende gelangt zu sein. Schon am Donnerstag hatten die Emissäre des Klubs die Reporter der katalanischen Medien im Hotel Ritz von Doha zusammengerufen und ihnen zugeraunt, dass die Verkündung Xavis als neuer Barça-Coach am Freitag erfolgen würde. Al Sadd werde ihn entweder gratis ziehen lassen oder man zahle eben die vertraglich festgelegte Ablöseklausel, sie soll bei fünf Millionen Euro liegen. Der Freitagvormittag schien dieses Szenario zu bestätigen: Al Sadd veröffentlichte ein Statement, in dem es hieß, dass man Xavi ziehen lasse - nach Zahlung der Summe, die in einer Auflösungsklausel festgelegt worden war. So weit, so gut.

Aber dann verstrichen die Minuten ohne eine Bestätigung durch den FC Barcelona, und weil der Klub zurzeit selten eine Gelegenheit auslässt, ein peinliches Geschäftsgebaren zu offenbaren, folgte eben doch noch eine überraschende Wendung: Die Spin Doctors des Klubs erklärten - off the record, wie bei solchen Gelegenheiten üblich -, dass man nicht zahlen wolle. Später ließen die gleichen Quellen verlauten, dass man das Geld nicht habe. Xavi werde einen Teil des Geldes aus eigener Tasche zuschießen. Was seinen Legenden-Status nicht schmälern dürfte.

Eine Barça-Legende ist Xavi so oder so. In 17 Profisaisons bestritt er zwischen 1998 und 2015 insgesamt 767 Pflichtspiele, er war an vier Champions-League-Siegen beteiligt, holte acht spanische Meisterschaften und zwei Klub-Weltmeisterschaften - und wurde mit Spaniens Nationalteam 2010 Welt- und 2008 und 2012 Europameister. Vor allem aber verkörperte Xavi wie kein Zweiter die Essenz einer vielbewunderten Spiel-Philosophie Barças, die zuletzt abhandengekommen war. Und die Xavi, die nahezu fehlerlose Passmaschine von einst, nun wieder zurückbringen soll. "Ich bin sicher, dass er eine großartige Arbeit abliefern wird - wenn sich seine Verpflichtung bestätigen sollte", sagte sein früherer Coach Pep Guardiola, heute Trainer bei Manchester City.

Sollte Guardiola Recht behalten, könnte Barcelona die Instabilität auf dem Trainerposten endlich beenden. Seit dem Abschied des aktuellen spanischen Nationaltrainers Luis Enrique (2014 bis 2017) hat es viele Trainerwechsel gegeben, und die waren stets kostspielig. Ernesto Valverde (2017 bis 2020) strich eine Abfindung von elf Millionen Euro ein, seine Nachfolger Quique Setién und Ronald Koeman warten auf Entschädigungen von vier bzw. zwölf Millionen Euro. Setién hat den Klub schon vor Gericht gezerrt; Koemans Anwälte verhandeln noch.

Angesichts solcher Zahlen ist es zumindest nachvollziehbar, dass der FC Barcelona etwas Sparsamkeit walten lassen will. Aber: Die offenkundig vorhandene Chance, Xavi ohne Ablösezahlung zu holen, ließ man offenkundig verstreichen. Es gilt als sicher, dass die katarischen Scheichs Xavi gratis hätten ziehen lassen, wenn der seit März amtierende Präsident Joan Laporta nach Doha gereist wäre. Doch er tat es nicht, offenkundig aus politischen Gründen.

Vor ein paar Jahren, nach dem Ende seiner ersten Amtszeit als Präsident, gehörte er zu den lautstärksten Kritikern des Nachfolgerpräsidiums, das 2010 einen Werbedeal mit den Katarern schloss. Erst landete das Logo der "Qatar Foundation" auf dem Trikot Barcelonas; später wurde es durch den Schriftzug "Qatar Airways" ersetzt. Laporta sprach damals von Werten wie Freiheit und Demokratie, für die Katalonien stehe - und erinnerte daran, dass er einst das traditionell werbefreie Shirt des Klubs mit dem Logo des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen verziert hatte: "Wir sind die von Unicef, und wir sind sauber", sagte er.

Diesem Geist entsprach eine vor wenigen Wochen beschlossene Änderung der Klubstatuten, die den FC Barcelona zur Achtung der Grund- und Menschenrechte verpflichtet. Allerdings hielt das Laporta nicht davon ab, einen Deal mit Saudi-Arabien zu schließen. Für ein millionenschweres Antrittsgeld reist der FC Barcelona im Dezember zu einem Freundschaftsspiel nach Riad. Mutmaßlich mit Chefcoach Xavi, auf den eine Menge Arbeit wartet.

Er muss ein heruntergewirtschaftetes Team ordnen. Barça ist zurzeit Neunter in der spanischen Liga, die Qualifikation in der Champions League hängt von den ausstehenden Partien gegen Benfica Lissabon und beim FC Bayern ab. Al Sadd spielte derweil sehr ansehnlich Fußball, ganz nach den Vorgaben der Barça-Gurus Cruyff und Guardiola. In der Vorsaison wurde Xavis Mannschaft nicht nur Meister, sie schoss 77 Tore in 22 Spielen; aktuell liegt sie ebenfalls an der Spitze der Tabelle, mit 36 Treffern aus neun Partien.

"Ich bin kein Messias", sagte Xavi dieser Tage, "es geht nur darum, den Menschen wieder Hoffnung zu geben." Könnte klappen.