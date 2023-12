Friedrichshafens Reisebus stand am frühen Sonntagnachmittag sauber eingeparkt am Straßenrand vor dem BMW Park in München-Sendling, und das war schon mal eine gute Nachricht. Denn andere Fahrzeuge nicht weit entfernt waren völlig eingeschneit. Die Volleyballer vom Bodensee hatten sich bereits am Samstag durch den Winter bis in die bayerische Landeshauptstadt gekämpft. Eine weise Entscheidung, so hatten die Spieler ausreichend Zeit, sich zu akklimatisieren - und die WWK Volleys Herrsching tags darauf mit 3:1 (29:27, 25:20, 21:25, 25:16) zu bezwingen. Ein wichtiger Erfolg war das für den schwächelnden Triple-Sieger von 2007, der seinen Status als bester Volleyballklub Deutschlands längst an Berlin verloren hat - und in dieser Saison bislang im Mittelfeld dümpelt.