Kommentar von Martin Schneider

Der Bundestrainer warb nach dem Spiel um Verständnis. Manche Spieler, sagte Hansi Flick nach dem sehr zähen 1:0 gegen Oman, seien nicht so in die Zweikämpfe gegangen, auch aus Angst, sich noch zu verletzen. Und wer will ihnen das verdenken, alle haben mitbekommen, was Timo Werner passiert ist oder auch Sadio Mané. Überhaupt ist die Geschichte großer Turniere voll von Unglücklichen, die kurz vor knapp noch umknickten und dann den Karrierehöhepunkt verpassten. Da will man nicht dazugehören.