Von Johannes Knuth

Wenn die Delegierten des Welt-Schützenverbandes (ISSF) an diesem Mittwoch über der Zukunft ihres Sports brüten, werden sie das bestens erholt tun. Die ISSF hat die Abgesandten ihrer 163 Mitgliedsverbände in die ägyptische Urlaubsoase Scharm el-Scheich geladen, in den Albatros Palace, mit Sandstrand vor der Tür und 72 000 Quadratmetern, auf die sich fünf Pools, 36 Wasserrutschen, Diskothek, Juwelier, Friseur verteilen. Alles, was man für so einen Sportkongress halt so braucht.