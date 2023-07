Von Barbara Klimke, London

Auf Schritt und Tritt besteht in Wimbledon die Gefahr, von der Klubgeschichte vereinnahmt zu werden. Auch ganz ohne eigenes Zutun, wie Jule Niemeier erfahren hat. Zwei Tage lang musste sie auf ihr Erstrundenmatch auf den berühmten Rasenplätzen des All England Lawn Tennis Clubs (AELTC) warten, weil es immer wieder goss, mal tröpfchen-, mal kübelweise, und ihr Spiel jeweils zu ungünstig später Stunde angesetzt war und dann abgesagt wurde. Und so ist Niemeier, 23, aus Dortmund diese Woche Teil jenes Ereignisses geworden, das in die Annalen eingeht als "the biggest wash-out in 19 years": als größter Reinfall seit anno dazumal.

Es hätte natürlich noch schlimmer kommen können: 1888 zum Beispiel fielen drei komplette Spieltage wegen des Inselsommerwetters aus. Und 1996 sang Cliff Richard gegen den Regen an. Er griff als Gast in der Royal Box zum Mikrofon und schmetterte ungefragt drauf los: unter anderem Elvis Presleys "All Shook Up" mit Virginia Wade und Martina Navratilova als Background-Sängerinnen. Es ist wohl nur ein Gerücht, dass der Club nach dieser durch Mark und Bein gehenden Einlage den Bau der Überdachung des Centre Courts beschleunigte.

Als Niemeier nun endlich am Donnertag, dem vierten Turniertag, auf Platz 12 am Rande der Anlage, zum Duell gegen die Tschechin Karolina Muchova, Nummer 16 der Weltrangliste, gerufen wurde, waren keine Regenwolken in Sicht, auch keine Sänger. Nur manchmal hörte man bei ihrem Sieg in drei Sätzen (6:4, 5:7, 6:1) leise, aufmunternde "Jule"-Ruf von der Tribüne. Die deutsche Fed-Cup-Spielerin hat sich eine kleine Gefolgschaft erspielt in London durch ihr Debüt im vergangenen Jahr, als sie bis ins Viertelfinale kam, wo sie dann der Kollegin Tatjana Maria in drei Sätzen unterlag. "Aber es fängt ja wieder bei Null an", hat sie bei ihrer Rückkehr gesagt.

Das Pech, früh im Turnier einer Weltklassegegnerin wie Muchova gegenüberzustehen, verfolgt Jule Niemeier inzwischen seit Jahren. Im Januar in Australien, beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, war es die Branchenführerin, Iga Swiatek (Polen), die sie gleich wieder aus dem Turnier katapultierte. Muchova, 26, hat erst vor vier Wochen bei den French Open in Paris im Finale gestanden, sie gilt als Künstlerin am Ball mit einem Schlagrepertoire aus Winkelschlägen, Volleys und Stopps, das die meisten Rivalinnen erblassen lässt. Niemeiers Vorteil ist dagegen ein enormes Grundtempo in ihren Schlägen, und damit setzte sie ihre Gegnerin früh unter Druck. Im vierten Spiel des ersten Satzes erkämpfte sie sich den ersten Breakball, den sie vergab; die nächsten vier hatte sie beim Stand von 4:3; aber erst als sie sich Breakball Nummer 13 erkämpft hatte, nahm sie Muchova das erste Mal den Aufschlag ab zum Satzgewinn, 6:4.

Dass sie zu Beginn des zweiten Durchgangs allerdings gleich 0:1 zurücklag, war eher ihrer eigenen Schusseligkeit anzukreiden. Sie leistete sich zwei Doppelfehler sowie einen Schmetterball, den sie ohne erkennbaren Grund in die Maschen drosch. Muchova entwickelte ihrerseits zusehends ein feines Händchen für das Rasenspiel. In dem Fakt, dass die Tschechin nach dem Paris-Finale auf rotem Sand alle Probe- und Vorbereitungsturniere auf der Grasnarbe ausließ, hatte Niemeier zuvor einen leichten Vorteil für sich selbst gesehen.

So war es vielleicht der für Muchova noch etwas ungewohnte Untergrund, der die Tschechin im Entscheidungssatz beim Stand von 2:0 und 30:15 - aus Niemeiers Sicht - straucheln ließ. Sie musste eine medizinische Auszeit nehmen, kam gehandicapt und mit verbundenem Oberschenkel auf den Platz zurück, und Niemeier hatte fortan wenig Mühe, sich nach 2:52 Stunden den Matchball zu erspielen. "I am sorry", sagte sie, die Gegnerin bedauernd, als sie ihr nach dem Sieg kurz den Arm um die Schulter legte.

Den erfolgreichen deutschen Nachmittag runden Maximilian Marterer und Alexander Zverev ab

Jule Niemeier, momentan nur noch die Nummer 103 der Welt, dürfte diesen ersten vollen Arbeitstag im All England Club gleichwohl als Erlösung empfinden, denn sie hat, vorsichtig ausgedrückt, ernüchternde Wochen und Monate hinter sich. "Ich habe es dieses Jahr nicht richtig hinbekommen", hat sie kürzlich selbstkritisch gesagt. Zwölf Erstrundenniederlagen standen für sie zu Buche, bis sie nach Wimbledon kam; zuletzt reiste sie aus Rom, Florenz, Paris und Nottingham nach einigen kurzen Ballwechseln wieder ab. Erst als sie bei den German Open in Berlin vor drei Wochen wieder Rasen unter den Füßen hatte, als sie sich dort durch die Qualifikation spielte und dann die Nummer sechs der Welt, Ons Jabeur, schlug, wuchs die Zuversicht. Die Handprellung, die sie sich in Berlin bei einem Sturz zuzog, ist, wie sie bestätigte, völlig auskuriert.

Auch Alexander Zverev, der wie Niemeier bis zum vierten Tag auf seinen ersten Einsatz warten musste, gewann sein Match - 6:4, 7:6 (4), 7:6 (5) gegen den Qualifikanten Gijs Brouwer (Niederlande). Und Maximilian Marterer aus Nürnberger siegte, gegen Michael Mmoh aus den USA, 7:5, 7:6 (5), 6:4. Für Marterer war es allerdings schon das zweite Match. Sie können also alle weiter Geschichte in Wimbledon schreiben. Sogar ohne Einträge im Kapitel: Wetter.