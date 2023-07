The Taste of Glory: Carlos Alcaraz nach seinem Sieg gegen Novak Djokovic.

ENGLAND

The Guardian: "Während seine großen Rivalen aus dem Blickfeld verschwunden sind, hat Novak Djokovic seine Zeit damit verbracht, die Hoffnungen und Träume fast aller jungen Herausforderer bei den großen Turnieren zu zerstören. Aber Carlos Alcaraz ist anders."

The Times: "The Kid beats the GOAT (Greatest of all Time). Der Sieg von Alcaraz führt in eine neue Ära. Der atemberaubende Fünf-Satz-Sieg im Finale von Wimbledon ist ein derart seismischer Moment, dass er in SW19 wahrscheinlich auf der Richter-Skala gemessen wurde."

Daily Telegraph: "Wimbledon huldigt dem neuen Tennis-König. Das Zepter geht über an das Wunderkind. Dies ist jetzt Alcaraz' Welt. Wunderkind Alcaraz wird erwachsen mit einem atemberaubenden Sieg."

Daily Mail: "Huldigt dem neuen Tennis-König Carlos. Ein neuer Morgen bricht an. Ein furchtloser Alcaraz erzwingt eine neue Weltordnung."

FRANKREICH

L'Équipe: "Mit nur 20 Jahren bewältigt der Spanier eine der größten Herausforderungen im Tennis. Als Urheber eines kometenhaften Aufstiegs über Monate hinweg verankert er sich endgültig an der Spitze seines Sports."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "König Carlos erobert Wimbledon. Sogar Djokovic muss vor ihm kapitulieren. Mit Alcaraz beginnt eine neue Ära im Tennis. Dieser Junge aus Murcia hat die Mittel und den Kopf, um noch sehr lange das Welttennis zu dominieren."

Corriere dello Sport: "Alcaraz führt das Tennis in eine neue Epoche. Er überrascht sich selbst mit seiner Leistung, die Djokovic wegfegt. Der Spanier ist eine wunderbare Synthese aus dem Talent der Federer-Generation und der physischen Kraft der Millenials. Nur Djokovic ist noch in der Lage, mit einem Monster dieser Art auf gleichem Niveau zu spielen."

Corriere della Sera: "Staatsstreich im Tennis: Der neue König ist Carlos von England, Herrscher von Wimbledon. Alcaraz ist ein Marsmensch, der sich als Teenager verkleidet."

Detailansicht öffnen Zwei, die sich mögen: Novak Djokovic pries Carlos Alcaraz in höchsten Tönen. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

ÖSTERREICH

Kleine Zeitung: "Der Anfang einer neuen Tennis-Ära. Während sich 'Nole' Zeit seiner Karriere mit den kongenialen Rafael Nadal und Roger Federer herumschlagen musste, findet man in 'Carlitos'' Jahrgang niemanden, der ihm wirklich das Wasser reichen kann. Bleibt Alcaraz gesund, sind ihm sogar 23+ (Grand-Slam-Titel, d. Red.) zuzutrauen."

Kronen Zeitung: "Die Sportwelt liegt einem neuen Superstar zu Füßen. Ein magischer Sonntag. Der Spanier fügte im Duell der Generationen dem Serben eine der schlimmsten Niederlagen seiner Ausnahmekarriere zu. Typen wie Carlos haben das gewisse Etwas, um historische Momente im Sport zu liefern."

SCHWEIZ

Neue Zürcher Zeitung: "Wenn nicht das ein Generationenwechsel ist, was dann? Nach vier Titeln in Folge von Djokovic dürstete das Publikum nach einem neuen Sieger. Der Serbe ringt heute noch, als unzweifelhaft erfolgreichster Tennisspieler der Geschichte, um Anerkennung und Respekt. Möglicherweise ließ ihn das im Finale unter sein übliches Niveau fallen."

SERBIEN

Blic: "Eine Serie, von der viele dachten, dass sie niemals enden würde, ist heute zu Ende gegangen - Novak Djokovic unterlag nach zehn Jahren auf dem Centre Court in Wimbledon. Djokovic hat gezeigt, dass er trotz dieser Niederlage ein großartiger Champion ist. Heute zeigte er gewiss Schwächen, aber dennoch ist unbestreitbar, dass Novak Djokovic der größte Tennisspieler aller Zeiten ist."

SPANIEN

Marca: "Gott schütze den neuen König. Carlitos erobert London, erlegt den Giganten und beendet die Serie des unschlagbaren Djokovic."

As: "Alcaraz beendet den Lauf von zehn Jahren, in denen der Serbe in der Kathedrale nicht mehr verloren hatte und leitet eine neue Ära ein. God save the new King. Es gibt Siege, die das Panorama brutal verändern. Es ist ein Riesenschritt für eine vielleicht legendäre Erfolgsgeschichte. Dieses Finale war eine Hommage an den Tennissport."

Sport: "Bestialisch! Alcaraz ist ein Tennisspieler ohne Limits. Er schlug Djokovic da, wo er unschlagbar zu sein schien. Carlitos ist jetzt schon Geschichte von Wimbledon. Alcaraz ist ein mutiger Tennisspieler, dem die Zukunft gehört. Ihm kann man jetzt schon eine Wahnsinnskarriere wie bei Rafael Nadal voraussagen."

El Mundo Deportivo: "Carlos Alcaraz setzt Djokovic, der bisher als unantastbar galt, als König ab. Es war oft Tennis wie von einem anderen Stern."