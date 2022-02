Dopingfall Walijewa bei Olympia:Im Auge des Sturms

Von Johannes Knuth

Am Samstag ging es in der täglichen Presserunde des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der Pekinger Organisatoren erst einmal um Schneefall in den Bergen von Yanqing und Zhangjiakou - ja, der erste, echte Schnee dieser Spiele war gefallen. Außerdem ging es um die ganz vorzügliche Pekingente in der Mensa des Athletendorfs, "damit Sportler den Geschmack des chinesischen Frühlings erleben können", wie Qianfan Shen enthüllte, der Generaldirektor im OK fürs Logistische - ehe er die Nachfrage eines chinesischen Reporters, ob die Pekingente bei den Athleten denn auch beliebt sei, enthusiastisch bejahte. Das sehe man allein schon an den 18 Vögeln, die man zeitweise simultan in der Mensa aufbieten habe müssen; und dass die Athleten das Essen stolz in den (in China leider zensierten) sozialen Netzwerken vorzeigten.