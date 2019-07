13. Juli 2019, 09:20 Uhr Martina Voss-Tecklenburg im Interview "Es tat schon richtig weh"

Zieht alles in allem ein positives WM-Fazit: Martina Voss-Tecklenburg.

Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht über das deutsche Aus und politische Botschaften bei der WM - und darüber, was sich im deutschen Frauenfußball dringend verbessern muss.



Interview von Anna Dreher und Ann-Kathrin Eckardt

So richtig erklären konnte sich das niemand: Warum ein frühes Ausgleichstor die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen derart verunsichern konnte, dass sie das Viertelfinale der WM in Frankreich 1:2 gegen Schweden verlor - und damit auch Olympia 2020 in Tokio verpasst hat, das ausgegebene Minimalziel. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, 51, sagte kurz nach dem Turnier: "Ich wehre mich dagegen, etwas verschlafen zu haben." Doch der einstige Vorsprung des zweimaligen Weltmeisters Deutschland gegenüber anderen Ländern ist weg.

Voss-Tecklenburg hat als Nationalspielerin die erfolgreichen ...