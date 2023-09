Das schönste Tor des Abends war gar kein Tor. Von Enzo Millot flog der Ball zu Serhou Guirassy, aber Guirassy drehte sich nicht, um aus der Drehung wie immer ein Tor zu schießen. Er ließ den Ball volley hinüber zu Chris Führich prallen, der den Ball zu Guirassy zurückstupste, der sich mit einem weiteren Rückstupser revanchierte, worauf Führich den Ball ins Tor zirkelte. So filigran diese Millimeterarbeit war, so erbarmungslos war das Statement, das sich damit verband. Es lautete: Wir kommen überall durch. Die Darmstädter hatten eine Menge grimmiger Menschen vor ihrem Strafraum versammelt, aber Spieler wie Millot, Führich und Guirassy betrachten solchen Menschenmengen zurzeit nicht als Hindernis. Sondern als eine Herausforderung, der sie sich mit dem größten Vergnügen stellen.

Aber nun: Auf die Millimeterarbeit der Stuttgarter folgte die Mikrometerarbeit aus dem Kölner Keller. Ergebnis: Irgendeine Zehenspitze von Guirassy befand sich im Abseits. Kein Tor.

Vielleicht könnte es sich nachträglich noch als lohnend erweisen, dass die Stuttgarter bis zur 92. Minute warten mussten. Erst dann konnten sie sicher sein, dass sie das Spiel gegen den Aufsteiger Darmstadt 98 gewinnen würden; in der Nachspielzeit war nämlich keine von Guirassys Zehenspitzen im Abseits, obwohl der Linienrichter dem adretten Hebertor zunächst seine Zustimmung verweigerte. Aber die Mikrometerarbeit aus Köln förderte dann doch einen Treffer zutage, und so stand am Ende ein 3:1 auf der Anzeigentafel. Ein Sieg, der um ein paar Tore zu tief ausgefallen war, wie man in der Fachsprache sagen müsste. Aber wie gesagt: Vielleicht war das ganz gut so.

Denn es ist ja so: Hätte der VfB das Spiel in der zweiten Hälfte so rechtzeitig entschieden, wie es dem Spielverlauf entsprach, hätte es kaum mehr Raum für kritische Anmerkungen gegeben. Es wäre ein nahezu perfektes Spiel gewesen, jedenfalls für eine Mannschaft, die nicht Manchester City ist und sich zwei Jahre nacheinander im aufreibendsten Abstiegskampf der deutschen Bundesliga befand. Zwei verblüffende Geschichten lassen sich in diesen Tagen aus Stuttgart erzählen, eine über den Stürmer Guirassy, der in fünf Spielen zehn Tore erzielt hat und mit jedem neuen Wochenende noch unwiderstehlicher zu werden scheint; und eine über die Mannschaft, in der er spielt. In beiden Fällen stellt sich dieselbe Frage: Ist der/sind die wirklich so gut, oder ist das ein Lauf?

Guirassy gibt seinem Team mehr als Tore - sein Einfluss ist bis ganz nach hinten zu spüren

Im Fall Guirassy ist die Antwort einfach, sie lautet: beides. Was die Mannschaft anbetrifft, gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Sie spielt auf eine Weise reif, die man noch gar nicht glauben kann, weil es ja der VfB Stuttgart ist - jener Klub, dessen Spieler in den vergangenen Jahren so oft mit ihrem selbstzerstörerischen Potenzial aufgefallen waren. Tolle Momente hatten die Talente immer, aber am Ende haben sie sich mehr Beine gestellt, als sie hatten.

Wer nun auf die aktuelle Saison mit vier Siegen aus fünf Spielen schaut, wird den Verdacht nicht los, dass man die beiden Geschichten zusammenlesen muss, wenn es sich nicht ohnehin um ein und dieselbe Geschichte handelt. Der VfB Stuttgart ist ohne Guirassy nicht zu verstehen - und das nicht nur, weil der gerade mit einer Selbstverständlichkeit Tore schießt, die mindestens unheimlich ist. Es ist ja nicht nur so, dass der 27-Jährige nahezu jede Torchance nutzt, die sich ihm bietet; er übt sich auch in der Kunst, Tore ohne Torchance zu schießen. Wenn der Ball unauffällig in seine Nähe gerät, dreht er sich, setzt eine kleine Finte oder einen kurzen Zickzacklauf, und durch das kleine Raum- und Zeitfensterchen, das er sich dadurch verschafft, knallt er den Ball mit einer Wucht, die nur von ihrer Präzision übertroffen wird. Und falls ihm irgendwo ein Torwart in die Quere kommt, lupft er das Bällchen halt drüber, und falls der Torwart auf den Lupfer spekuliert, legt er den Ball vorbei.

Detailansicht öffnen Wundervoller Schlusspunkt: Stuttgarts Serhou Guirassy (links) hebt den Ball Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen ins Tor. (Foto: Tom Weller/dpa)

Wer irgendwann mal behauptet hat, eine Mannschaft könne auch ohne Mittelstürmer spielen, sollte längst schamrot angelaufen sein, es sei denn, er wäre der junge Guardiola, der mit einem jungen Messi stürmt. Am Stuttgarter Guirassy lässt sich exemplarisch erkennen, dass ein treffsicherer Neuner einer Elf noch mehr geben kann als Tore. Guirassy spielt vorne, aber sein Einfluss ist bis ganz nach hinten spürbar - eine Mannschaft kann eine große Gelassenheit erfassen, wenn sie weiß, dass der Aufwand, den sie betreibt, nicht umsonst ist. Dass da vorne einer ist, der dem Spiel eine Richtung gibt und im Zweifel ein Tor mehr macht, als man hinten kassiert.

Der VfB nimmt jeden Sieg auf Vorrat - im Januar wird er ohne Guirassy auskommen müssen

Auch so erklärt sich die plötzliche Stressresistenz der Stuttgarter. Nach dem 0:1-Rückstand durch Zagadous Eigentor (17.) kombinierten sie einfach mit enormer Seelenruhe weiter, und so dauerte es nur fünf Minuten, bis Pascal Stenzel da vorne Guirassy ansteuerte, dessen Ablage Millot zum Ausgleich einschob. Stenzel war mal ein technischer hervorragender, aber viel zu langsamer Rechtsverteidiger. In dieser Saison ist er ein technisch hervorragender Rechtsverteidiger, der drei Tore gegen Darmstadt mit vorbereitet und dessen Tempodefizit kaum auffällt, weil das System es auffängt - installiert vom Trainer Sebastian Hoeneß, der die Elf so schlüssig anleitet, wie ihm das nur wenige zugetraut hatten.

Das klingt wie eine coole Arbeitsteilung: Hoeneß hat die Mannschaft verbessert, Guirassy die Mitspieler. Der Mittelstürmer ist ein anspruchsvoller Mann, er verlangt viel von den Kollegen, die genau wissen, dass der Boss da vorne ein gutes Zuspiel von einem nicht so guten zu unterscheiden weiß. Am kommenden Wochenende wird die Entwicklung des Hoeneß-Guirassy-VfB einer weiteren Probe unterzogen werden, sie werden lernen müssen, als Favorit nach Köln zu reisen, zu einer leidenschaftlichen Mannschaft mit einem leidenschaftlichen Trainer.

Beim VfB gehen sie nicht davon aus, dass der Lauf für immer anhalten wird, im Moment nehmen sie jeden Sieg auf Vorrat. Sie ahnen, dass sie die Punkte brauchen werden, wenn sich Guirassy im Januar zum Afrika-Cup verabschiedet. Schon jetzt versuchen sie sich Guirassys Absenz schönzudenken, denn vielleicht ist es ja so: Einen Stürmer, der bis Mitte Februar bei einem anstrengenden Turnier Kräfte lässt, kauft in der Winterpause hoffentlich kein Engländer.