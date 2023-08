Tsitsipas scheitert in Fünfsatzkrimi an Schweizer

5:7, 7:6 (7:2), 7:6 /7:5), 6:7 (6:8), 6:3: Stefanos Tsitsipas verliert in Runde zwei in New York gegen den Schweizer Dominic Stricker.

Der Schweizer Dominic Stricker hat bei den US Open in New York für die erste große Überraschung gesorgt. Der 21 Jahre alte Qualifikant besiegte den Weltranglistensiebten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland in einem spannenden Marathon-Match 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3 und zog bei seinem dritten Grand Slam erstmals in die dritte Runde ein. Nach 4:04 Stunden nutzte Stricker, lediglich die Nummer 128 der Weltrangliste, seinen Matchball - Tsitsipas hatte keinen. Dem Sieg nahe kam der Favorit nur im vierten Satz, als er im Tiebreak nur noch zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt war. Tsitsipas ist bei den US Open noch nie über die dritte Runde hinausgekommen.

Aus griechischer Sicht sind die US Open damit denkbar schlecht verlaufen. Zuvor war Tsitsipas Landsfrau Maria Sakkari gegen Rebeka Masarova aus Spanien bereits in Runde eins gescheitert (4:6, 4:6).