Union Berlin in der Krise:Eine Mannschaft ohne Superkräfte

Die Sachlage war relativ eindeutig in Köpenick, am 1. April 2023. Die eine Mannschaft hatte gewonnen, in gewohnt ökonomischem Stil, aber letztlich verdient mit 3:0 gegen den Tabellenletzten, der gar nicht so schlecht gespielt hatte - aber eben unglücklich vor dem Tor geblieben war, hinten anfällig und vor allem: punktlos. Die eine Mannschaft war damals Union Berlin, Tabellendritter und mehr oder weniger unschlagbar. Die andere Mannschaft war der VfB Stuttgart , Tabellenletzter und mehr oder weniger immer geschlagen.

Einig waren sich beide Seiten darin, dass eine radikale Umkehrung der Gegebenheiten in näherer Zukunft nicht in der Ost-Berliner Luft gelegen hatte an jenem Tag. Berliner wie Stuttgarter hätten wohl einen Aprilscherz vermutet, wenn man ihnen damals verkündet hätte, was sechseinhalb Monate später feststand: Der VfB Stuttgart ist Tabellenzweiter nach einem 3:0 bei Union Berlin, das zum achten Mal in Serie verloren hat.

"Komplexe Frage, da spielen viele Faktoren eine Rolle", sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß später im Interview bei Sky, angesprochen auf jenen Lauf seiner Mannschaft, der so unvorhergesehen daherkommt, dass man selbst in Schwaben noch mit der Aufarbeitung beschäftigt zu sein scheint. Ein Kernfaktor ist sicherlich Hoeneß selber, dessen Karriere wesentlich beeinflusst wurde von jenem 0:3 des VfB in Berlin im April: Tags darauf wurde sein Vorgänger Bruno Labbadia entlassen. Am 3. April, einem Montag, übernahm Hoeneß. Seitdem folgte ein monatelanger Aufstieg, unterbrochen nur von einer Sommerpause.

Wesentlich daran beteiligt ist auch Faktor Nummer zwei: Stürmer Serhou Guirassy hat inzwischen so viele Tore erzielt, dass er in diesem Jahrhundert nur noch mit Cristiano Ronaldo vergleichbar ist, der einst in der Saison 2014/15 bei Real Madrid in seinen ersten acht Ligaspielen noch ein Tor mehr geschossen hatte als der Stuttgarter Stürmer. Guirassys Kopfballtreffer in der 16. Minute war sein 14. Tor in dieser Spielzeit, er brachte dem VfB die frühe Führung, aus der heraus sich dann eine unspektakuläre Feldüberlegenheit entwickelte - messbar daran, dass es in der ersten Halbzeit insgesamt nur zwei Schüsse aufs Tor gab.

Bei Union stürmet ein Quartett, das sich durch seine Torlosigkeit auszeichnet

Eine "reife Leistung" hatte Trainer Hoeneß in der Folge gesehen, gekrönt von zwei späten Treffern zum 2:0 und 3:0 durch Silas und Denis Undav, den Ersatz für den verletzt ausgewechselten Guirassy. Hoeneß klang daher in seinem Interview nach dem Spiel fast wortgleich wie Urs Fischer in der Vorsaison. Ein ums andere Mal hatte der Unioner Trainer ein Jahr lang vor den Kameras erklärt, wie selbstsicher und gefestigt seine Mannschaft spiele, wie widerstandsfähig sie doch sei und ganz allgemein: wie schön die Welt sich aus der Perspektive Köpenicks gestalte.

Nun, nach acht Niederlagen in Serie, gehören derartige Sätze der Vergangenheit an. Dafür beschreiben Hoeneß' Worte kurioserweise auch die Situation der Berliner: Die Lage ist ebenso komplex, es spielen viele Faktoren eine Rolle; nur führen sie in der Tabelle nach unten. Ein ganz zentraler Punkt ist die Offensive, in der kein Guirassy spielt, dafür aber ein ständig rotierendes Quartett eigentlich talentierter Stürmer, die ihre Torlosigkeit miteinander verbindet. Gegen Stuttgart begann Fischer mit Kevin Volland und Kevin Behrens in der Startelf, zur Halbzeit brachte er David Fofana und Sheraldo Becker, doch egal wie sehr sie es auch versuchten: Ein Treffer gelang keinem von ihnen.

Detailansicht öffnen Auch der sonst so besonnene Union-Trainer Urs Fischer verzweifelt so langsam. (Foto: Annegret Hilse/Reuters)

Wie eine Mannschaft, die ihre etwas diffusen Superkräfte namens "erzwungene Tore" und "stabile Defensive" verloren hat, wirkt Union Berlin - und ist gefährlich weit abgekommen von dem Pfad des vergangenen Erfolgs. Trainer Fischer analysierte zwar wie gewohnt grundehrlich die begangenen Fehler ("Bei den Gegentoren stellen wir uns nicht wirklich gut an", "Gegen den Ball waren wir nicht aggressiv genug"), allerdings: Wie ein Mann mit allzu vielen Antworten wirkt er derzeit auch nicht an der Seitenlinie, die Frustration über das abhanden gekommene Spielglück war ihm anzumerken, genauso wie Manager Oliver Ruhnert.

Ruhnert spricht vielsagende Worte über Trainer Fischer

"Viel, viel Glück" brauche man aktuell, um in so einem Spiel gegen eine selbstsichere Mannschaft bestehen zu können, sagte Ruhnert, die Grundelemente des Fußballspiels müsse man nun "wieder von der Mannschaft einfordern". Gedanken mache man sich in Köpenick daher aktuell einige, wohl auch um Themen, die vor einem halben Jahr noch völlig undenkbar gewesen wären.

"Urs Fischer macht sich, glaube ich, aktuell selbst die meisten Gedanken", sagte Ruhnert, angesprochen auf die Rolle des erfolgreichsten Trainers in der Vereinsgeschichte: "Es ist bei uns im Verein so, dass wir miteinander sprechen und gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden." Die letzte Entscheidung liege aber auch bei Fischer, den sein Sportchef als Typ beschrieb, der "ganz klar im Leben steht (...) und weiß, welche Verdienste er hier hat". Der aber auch - und bei diesen vielsagenden Worten des Managers musste man in Köpenick hellhörig werden - "immer wieder sagt, dass Profifußball ein Ergebnissport ist".

Die Ergebnisse sprechen aktuell eine klare Sprache und bei allen vergangenen Erfolgen auch nicht für Fischer. Sie werden zudem unterstützt von der brutalen Erkenntnis, dass die Erfolge der Vergangenheit bei der Bewältigung der Gegenwart nicht unbedingt helfen: Am Dienstag bereits reist der SSC Neapel an, zum Gastspiel bei einem Verein, dem aktuell nicht unbedingt nach Königsklasse zumute ist.