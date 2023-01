Von Javier Cáceres, Berlin

Es gibt noch Verlässlichkeiten im Leben, und die Heimstärke des 1. FC Union Berlin scheint auch im Kalenderjahr 2023 dazuzählen. Im Schneegestöber von Köpenick kamen die Unioner am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu einem Heimsieg, der am Ende dem Spielverlauf überaus gerecht wurde - weil die Unioner in der zweiten Halbzeit sich all der Tugenden erinnerten, die aus ihrem Team einen Dauergast im oberen Tabellendrittel gemacht haben. Union wird den 16. Spieltag mit 30 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz beschließen, hinter Tabellenführer Bayern München (35) und der Frankfurter Eintracht, die ebenfalls 30 Zähler aufweist. In der Arithmetik des Union-Trainers Urs Fischer fehlen nur noch zehn Punkte bis zum Erreichen des Saisonziels Nichtabstieg. Sie würden schon dann komplettiert werden, wenn Union den seit Februar 2022 währenden Nimbus wahrt, daheim ungeschlagen zu sein.

Zur Wahrheit der Geschehnisse im Stadion An der Alten Försterei gehört aber auch, dass Hoffenheim den reiferen, besseren Start in die Partie hinlegte - und durch den überaus interessanten Startelfdebütanten Tom Bischof, 17, nach kaum mehr als sieben Minuten fast in Führung gegangen wäre. Der Offensivspieler mit dem kirchenfürstlichen Namen und dem Gesicht eines Ministranten traf den Ball nicht richtig. Union hingegen? Mühte sich, aber ohne die letzte Konsequenz in den Offensivaktionen. Ausfluss dessen war vor allem die famose Gelegenheit zur Führung, die US-Stürmer Jordan Siebatcheu liegen ließ.

Nach einem skurrilen Handspiel von Ihlas Bebou im Strafraum entschied der Referee auf Elfmeter - doch Jordan, der an den Vortagen noch im Training jeden Strafstoß souverän verwandelt hatte, wie Trainer Urs Fischer hernach verriet, setzte den Ball an den Pfosten (25.). Bebou atmete auf und am Ende richtig durch. Denn nach einem von Bischof initiierten, schnellen Konter der Hoffenheimer über drei Stationen schloss Bebou in der 43. Minute überaus trocken zur 1:0-Führung der Gäste ab.

Mit der Trockenheit hatte es sich in der Alten Försterei dann aber endgültig erledigt. Der Schneefall wurde intensiver und erlangte schließlich die gleiche, zermürbende Unerbittlichkeit, mit der Union seine Gegner mithilfe des Publikums an die Wand zu drücken vermag. Union habe seiner Mannschaft nach einer wirklich guten ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte "mit Mentalität und Biss den Schneid abgekauft", konstatierte Gäste-Trainer Andre Breitenreiter. Und die Tore fielen wie Federn aus einer aufgeschüttelten Decke.

Doekhi trifft zweimal nach einer Trimmel-Flanke

Die beiden Treffer, mit denen Union die Partie drehte, folgten exakt dem gleichen Strickmuster. Kapitän Christopher Trimmel mimte wieder David Beckham und zirkelte zwei Eckbälle von links in den Strafraum (73./89.); Innenverteidiger Danilo Doekhi, 24, lief an und rammte den Ball jeweils per Kopf unhaltbar ins Netz - mit der gleichen Wucht, mit der er vor ein paar Wochen schon einmal in letzter Minute einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach hergestellt hatte.

"Zwei einfache Standardtore dürfen so nicht fallen, das müssen wir härter und intensiver verteidigen", monierte Breitenreiter. Den Schlusspunkt aber setzte der eingewechselte Jamie Leweling (90.+6). Und auch wenn die Hoffenheimer und ihr Trainer Breitenreiter nachvollziehbar monierten, dass der Schiedsrichter vor dem Eckstoß zum 2:1 auf Abseits gegen Union hätte entscheiden müssen, so blieb doch der Eindruck, dass Union sich "den Sieg aufgrund dieser dominanten zweiten Hälfte dann auch verdient" hatte, wie Union-Coach Fischer sagte. "Die Mannschaft hat ihre Mentalität gezeigt, sie war unermüdlich."

Der Weggang von Ryerson sorgte für eine kurze Phase der Traurigkeit bei Union

Das war umso bemerkenswerter, als sich in den vergangenen Tagen in Köpenick so etwas wie Anflüge von Depression breitgemacht hatten. Der Grund: der überraschende Weggang von Julian Ryerson. Der Norweger, der nun zu Borussia Dortmund weitergezogen ist, gehört zu den Spielern, die unter den Unionern unter dem Label "Aufstiegsheld" firmieren, weil sie in der zweiten Liga dabei waren. Zu welcher Verbundenheit das führt, durfte am Samstag der an den Folgen eines Knöchelbruchs leidende Ex-Unioner Grischa Prömel erfahren.

Der heutige Hoffenheimer war in Zivil zu Besuch erschienen, und wurde von seinen früheren Fans in der Alten Försterei als "Fußballgott" gefeiert. Es ist gut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass Ryerson bei einer Rückkehr nach Köpenick ähnlich begrüßt werden wird. Selbst wenn ihn dereinst jemand vergessen gemacht haben sollte. Denn ersetzt werden soll Ryerson durch einen für Union-Verhältnisse galaktischen Zugang. Am Wochenende hieß es, dass der kroatische WM-Fahrer Josip Juranovic (Celtic Glasgow) beste Karten hat, Ryerson zu ersetzen.