Von Christoph Leischwitz

Auch in der jetzt zu Ende gehenden Woche tat der TSV 1860 München alles, um, so gut es geht, von seiner sportlichen Misere abzulenken. Dass der Fußball-Drittligist mit den hohen Ambitionen im ersten Spiel unter seinem neuen Trainer 0:1 gegen Viktoria Köln verloren hatte, dass die Mannschaft dabei bestenfalls minimale spielerische Fortschritte gezeigt hatte, all dies versank tief in jenem Graben, der zurzeit zwischen den beiden Gesellschaftern tiefer und tiefer wird. Und es wird weiter gebuddelt.

Denn ein neuer Trainer bei 1860 ist nicht einfach ein neuer Trainer. Bei Maurizio Jacobacci war zunächst unklar, wie es sein Name eigentlich auf den Schreibtisch von Geschäftsführer Günther Gorenzel geschafft hatte, obwohl der 60-Jährige in Deutschland weitgehend unbekannt war - und er umgekehrt die dritte Liga nicht besonders gut kennt. Es geht in einem größeren Rahmen deshalb auch darum, auf wessen Seite im Zwist zwischen e.V. und Investorenseite er steht (oder gezogen werden kann), und freilich geht es auch darum, wer sich den Erfolg zuschreiben kann, falls Jacobacci Erfolg haben sollte, vielleicht ja schon am Samstag beim MSV Duisburg (14 Uhr). Oder wer Schuld hat, wenn er erfolglos bleibt und vielleicht sogar noch in den Abstiegskampf gerät.

Weder kenne er Kothny, noch habe er mit ihm telefoniert, stellte Investor Ismaik klar

Die unsportliche Woche begann mit einem Bericht der Bild-Zeitung, wonach Maximilian Kothny den Kontakt zwischen der Investorenseite und dem neuen Trainer hergestellt hatte, mithin ein "Investorenflüsterer" sei. Ausgerechnet Kothny, 26, der ehemalige Geschäftsführer des Lokalrivalen Türkgücü, den er in Treue zu dessen Investor Hasan Kivran in die Insolvenz geführt hatte (die 1860-Spieler Albion Vrenezi und Tim Rieder gehörten zu den Leidtragenden). Ismaik meldete sich prompt via Social Media zu Wort: "Die Bild-Zeitung schrieb (...), dass ein gewisser Max Kothny, den ich weder persönlich kenne noch jemals mit ihm telefoniert habe, der Investorenflüsterer sei. Ich stelle hiermit fest, dass diese Behauptung nicht der Wahrheit entspricht."

Dabei stellte sich die Frage, wem genau Kothny etwas ins Ohr geflüstert hatte. Hasan Ismaik nicht, das mag sein, aber eben: Yahya Ismaik, Hasan Ismaiks Bruder, der als Vertreter der Investorenseite im Aufsichtsrat sitzt. Kothny saß nach Heimspielen schon öfters im VIP-Bereich des TSV 1860, der so genannten Alm am Trainingsgelände, und zwar am Tisch von HAM International, also der Investorenseite. Auch nach dem 1:2 gegen Dresden Ende Januar, dem letzten Spiel des Trainers Michael Köllner. Und da gab er Yahya Ismaik den Tipp, in Maurizio Jacobacci sei gerade ein interessanter Coach zu haben.

Und er teilte Yahya Ismaik mit, dass Jacobacci gerne Kontakt mit 1860 aufnehmen würde - zu einem Zeitpunkt, als Köllner noch nicht beurlaubt war und Hasan Ismaik nach eigenen Angaben noch davon ausging, dass - seinem Wunsch folgend - Köllner bleiben würde. Kothy war im Wortsinn also wohl tatsächlich kein Investorenflüsterer, sondern ein Investorenbruder- oder -statthalterflüsterer. Er erklärte, wie zuerst die Abendzeitung berichtete, er habe nach dem Gespräch mit Yahya Ismaik dann "Maurizio mit Günther Gorenzels Telefonnummer ausgestattet", so dass sich Jacobacci beim Sport-Geschäftsführer melden konnte.

Kothny legte gegenüber der SZ großen Wert darauf, dass keinerlei vertragliche Bindung zwischen seiner GmbH und 1860 bestehe. Er sei mit seiner Beratergesellschaft MKM GmbH international unterwegs, in diesem Zusammenhang eben auch im heimischen München.

Mit jener MKM GmbH arbeitet Kothny für die Investorengruppe Pacific Media Group. Er hatte nach dem finanziellen Aus von Türkgücü ein Engagement in Frankreich angenommen, für die Pacific Media Group (PMG) sollte er einen Beraterjob beim französischen Klub AS Nancy annehmen. Der Klub gehört der PMG. Dort ging er nach massiven Fanprotesten wieder, der Investorengruppe um den US-Amerikaner Paul Conway und den Chinesen Chien Lee blieb er aber treu.

Kothny zeichnet von sich selbst das Bild eines internationalen Netzwerkers

Nach dem Telefonat schickte Kothny der SZ italienische Zeitungsartikel, die belegen, dass er bei Übernahmeverhandlungen als Kooperationspartner der Gruppe auftritt - etwa bei Gesprächen mit Sampdoria Genua als "junger Sportdirektor, der mit der Gruppe verbunden ist", wie die Zeitung Il Secolo XIX schrieb. Kothny zeichnet von sich selbst das Bild eines internationalen Netzwerkers der Fußballbranche, für den die Vermittlung eines Trainers an einen deutschen Drittligisten ein Beiprodukt ist. Jacobacci kenne er aus Frankreich, er weist darauf hin, dass der Trainer auch schon einmal bei dem PMG-Klub AS Nancy im Gespräch gewesen sei.

Die PMG will bei ihren Vereinen auf Talente aus großen Datenbanken setzen, wie Lee dem Magazin Forbes bezüglich des englischen Klubs FC Barnsley erklärte. Wenn es rentabel war, verkaufte sie ihre Anteile dann teilweise auch wieder. Sie soll laut Bloomberg bereits im Jahr 2020 den Kontakt zu Hasan Ismaik gesucht und sich für einen Kauf der 1860-Anteile interessiert haben. Danach war die Gruppe bei Türkgücü im Gespräch, letztlich stieg sie beim 1. FC Kaiserslautern ein. Dort hält sie allerdings nur zehn Prozent. Und nun ist Kothny, der berufsmäßig Übernahmeverhandlungen gemeinsam mit der PMG führt, mehrmals Gast am Tisch der Investorenseite in der Alm gewesen und hat einen Trainer empfohlen, der auch schon in Nancy gehandelt wurde - klar, dass bei Sechzig wieder viel spekuliert wird. Möglicherweise findet Kothny den Kontakt zur 1860-Investorenseite aber auch ganz abseits seiner Tätigkeit für die PMG interessant.

Und nun, am Ende einer langen Woche, zum Sport: Ist wenigstens diese 1860-Mannschaft eine Einheit? Jacobacci zögerte in der Pressekonferenz zum Spiel in Duisburg eine Weile, ehe er antwortete. "Ich wünsche mir wirklich, dass die Spieler begriffen haben, dass es nur miteinander geht", sagte er. Und deutete auch mit anderen Aussagen an, dass es in seinem zweiten Spiel nun doch personelle Veränderungen in der Startelf geben könnte. Und dass auch vermeintlich große Namen seine Entscheidung nicht beeinflussen würden.