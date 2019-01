31. Januar 2019, 11:53 Uhr Liveticker zum Transferfenster Hallo hallo, Shinji noch da?

Es geht um alles in diesen Stunden, denn an diesem Abend schließt das heilige Fenster, das Transfers im Fußball erlaubt. Wessen Wechsel scheitert? Wer macht ein Schnäppchen? Und wenn ja, wie viele? Durch den Tag führt: der Ticker.



Von Jonas Beckenkamp und Martin Schneider

An diesem Donnerstag um 18 Uhr schließt das sogenannte "Transferfenster", danach gilt: rien ne va plus! Also husch husch, ran an die Faxgeräte, liebe Fußballmanager, wir sind live dabei.