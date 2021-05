EM-Kader des DFB:Der Ersatz-Welttorhüter fehlt

Von Sebastian Fischer

Wenn es eine Position gibt, für die der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft keine Probleme vorhergesagt wurden, dann war es bislang jene im Tor. Dort war schließlich hinter dem Welttorwart Manuel Neuer auch noch ein Beinahe-Welttorwart vorgesehen: Marc-André ter Stegen, 29, gehörte bei der entsprechenden Fifa-Wahl im vergangenen Winter immerhin zu den weiteren Kandidaten, solcher Luxus ist keiner weiteren Fußballnation vergönnt.

Doch seit Montagnachmittag ist es mit diesem Luxus zunächst mal vorbei: Da gab der Keeper vom FC Barcelona in den sozialen Medien bekannt, sich einer OP am rechten Knie zu unterziehen und die EM zu verpassen. "Ich bin traurig", schrieb er. Als weitere Torhüter neben Neuer, 35, dürften Bernd Leno, 29, vom FC Arsenal und Kevin Trapp, 30, von Eintracht Frankfurt im Aufgebot stehen, das Joachim Löw am Mittwoch bekanntgibt.

Es ist bald zwei Jahre her, dass über ter Stegens Rolle für die damals noch im Sommer 2020 geplanten EM kontrovers diskutiert wurde. So stark hielt er für Barça, dass er sich nicht mehr damit zufrieden geben wollte, mit Selbstverständlichkeit Neuers Ersatzmann zu sein. Man erinnert sich an die Debatte noch gut, weil sich Uli Hoeneß für den FC Bayern einschaltete. Die Forderungen nach einem Konkurrenzkampf im deutschen Tor bezeichnete er als einen "Witz", und er forderte Unterstützung für Neuer von der "süddeutschen Presse".

Ter Stegen fehlte dann aber 2020 in allen Länderspielen wegen einer Verletzung im rechten Knie, samt erster Operation an der Patellasehne im August. Erst jüngst beim blamablen 1:2 gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation stand er wieder im Tor.

Doch von einem möglichen Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten sprach da wegen Neuers anhaltender Weltklasse-Leistungen längst niemand mehr - auch nicht die "westdeutsche Presse", von der Hoeneß 2019 noch behauptete, sie würde den früheren Gladbacher "extrem unterstützen, als ob er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte".

Ter Stegens Turnbierbilanz bleibt vorerst keine glückliche. Vor der EM 2012 war er aus dem vorläufigen Kader gestrichen worden, für die WM 2014 wurde er nicht nominiert. Bei der EM 2016 und WM 2018 blieb er ohne Einsatz. Er verpasst nun bereits das letzte Saisonspiel in Spanien nach der OP, der er sich am Donnerstag in Malmö unterziehen wird. Die letzte Chance, noch in den Kampf um die Meisterschaft mit Atlético und Real Madrid einzugreifen, hatte Barcelona am Sonntagabend vergeben.

"Marc wird uns nun bei der EM leider fehlen, aber wir haben ja neben Marc und Manu weitere sehr starke Torhüter. Das Wichtigste ist, dass Marc nun wieder beschwerdefrei wird", sagte Löw. Ter Stegen hatte bereits neulich im Sport1-Interview über die Zeit nach der EM gesprochen. "Natürlich" denke er schon darüber nach, sagte er. "Jeder rechnet sich Chancen aus, dass die Karten neu gemischt werden."