Alexander Zverev räumt ein, dass seine Teilnahme an der viel kritisierten Adria-Tour ein Fehler war. Sportlich ist sein Spiel kurz vor den US Open leicht ausrechenbar.

Von Jürgen Schmieder

Und dann zieht Alexander Zverev seine rechte Oberlippe und seinen rechten Nasenflügel nach oben, über dem rechten Auge bildet sich eine winzige Falte. Es ist dieser fragende, suchende, flehende Gesichtsausdruck, der aus diesem so selbstbewussten jungen Mann einen Zweifler werden lässt, und sämtliche Gegner wissen mittlerweile, dass sie in Zverevs Gesicht lesen können wie in einem Buch - so wie Andre Agassi einst an der Zungenstellung die Aufschlagrichtung von Boris Becker prognostizierte. Sie wissen, dass sie nun attackieren können; wenn sie überhaupt müssen, denn sehr häufig besiegt sich Zverev einfach selbst, wenn er so dreinblickt.

Zum Beispiel bei der Partie gegen Andy Murray am Montag. Er schlug beim Stand von 5:4 im dritten Satz zum Sieg auf, bei Einstand blickte er vor dem zweiten Aufschlag hinüber zu Murray, der sich weit vorne im Feld platzierte, um anzudeuten: Sollte die Kugel mit weniger als 150 km/h übers Netz kommen, haue ich dir das Ding um die Ohren. Es folgte: ein Doppelfehler. Und gleich noch einer. Murray brachte danach sein Aufschlagspiel durch, was dann passierte, war eine Kurzzusammenfassung der Form von Zverev: Doppelfehler. Doppelfehler. Ass. Passierschlag Murray nach schwachem Rückhandvolley. Zweiter Aufschlag mit 140 km/h, den ihm Murray mit der Rückhand um die Ohren haute.

Das Turnier von Cincinnati wird wegen der Coronavirus-Pandemie in New York ausgetragen, wo von kommendem Montag an auch die US Open gespielt werden. Natürlich geht es um den Turniersieg, Preisgeld und Weltranglistenpunkte. Aber Serena Williams etwa sagte, dass es ihr eher auf Matchpraxis ankomme und darauf, sich an die Bedingungen auf der Tennisanlage in Flushing Meadows zu gewöhnen. Es ist also ein Einspielen für das erste Grand-Slam-Turnier nach der Pause, Murray sagte: "Ich habe einen Pulsmesser getragen, weil ich sehen wollte, wo ich körperlich stehe. Es war schwül, und ich musste Vollgas geben - aber ich glaube, dass ich auch ein Fünfsatzmatch durchgehalten hätte."

Zverev entschuldigt sich - mit Verspätung

Murray scheint sich bei seinem Comeback immer mehr seinem alten Selbst zu nähern: präziser Aufschlag, Konter und Improvisation, mentale Stärke durch Sich-selbst-Beschimpfen in der dritten Person. Er hat bei diesem Turnier Frances Tiafoe (USA) und Zverev besiegt und bekam im Achtelfinale gleich noch einen guten Testgegner vorgesetzt, den Kanadier Milos Raonic (die Partie war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet). Murray darf sich auf die US Open freuen, Zverev dagegen präsentierte das Selbst, das er während der Pause gerne losgeworden wäre.

Im Juni war er wegen seiner Teilnahme an der privat organisierten Adria-Tour des Weltranglistenersten Novak Djokovic kritisiert worden, in New York nahm er nun erstmals öffentlich Stellung dazu. "Das war extrem unglücklich irgendwo. Extrem unzuverlässig von uns", sagte er der Deutschen Presse-Agentur und gab sich einsichtig angesichts der weitgehend ignorierten Abstandsregeln: "Mit 5000 Kindern einen Kids Day zu machen oder vor Publikum zu spielen, war vielleicht nicht das Schlaueste."

Zverev räumte ein: "Ich habe einen Fehler gemacht mit der Adria-Tour und danach auch mit der Geburtstagsfeier." Damit meinte er eine Party in Monaco, bei der er zu sehen war, obwohl er sich Zurückhaltung hatte auferlegen wollen nach der Adria-Tour, bei der sich einige Tenniskollegen infiziert hatten. Er verwies darauf, niemanden in Gefahr gebracht zu haben, weil er in dieser Zeit siebenmal negativ auf Corona getestet worden sei: "Aber klar war das jetzt nicht das Schlaueste auf der Welt."

Das sportliche Thema bei Zverev ist derweil nicht nur sein zweiter Aufschlag, bei dem man bisweilen froh sein muss, dass derzeit keine Zuschauer zugelassen sind, die verletzt werden könnten. Von den technischen Fertigkeiten ist Zverev längst in der Weltspitze angelangt, er gehört zu den fittesten Spielern, auch mental hat er sich gewaltig verbessert. Gegen Murray holte er einen Satzrückstand auf und ließ sich auch vom frühen Break des Gegners im dritten Durchgang nicht beirren. Das wahre Problem ist, dass die Spielweise von Zverev so vorhersehbar ist wie die Handlung eines Rosamunde-Pilcher-Films und dass seine Gegner ihn mittlerweile lesen wie einen Rosamunde-Pilcher-Roman.