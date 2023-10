Boris Becker rückt einem Medienbericht zufolge ins Trainerteam des dänischen Tennis-Profis Holger Rune. Wie der TV-Sender Sky am Montag berichtete, soll der 55-Jährige künftig bei ausgewählten Turnieren als sogenannter Supercoach an der Seite der aktuellen Nummer sechs der Weltrangliste sein. Lars Christensen werde jedoch weiter Trainer des Dänen sein. Der 20-Jährige postete seinerseits auf Instagram ein Gruppen-Foto mit sich, Becker und seinem Team. "Großartige Trainingswoche in Monaco", schrieb Rune dazu. Von Boris Becker gab es auf Anfrage zunächst keine Reaktion. Zuletzt war Becker wieder als Fernseh-Experte im Einsatz, nachdem er im vorigen Dezember in Großbritannien aus der Haft wegen Steuerdelikten entlassen worden war. Als Trainer feierte der einstige Weltklasse-Spieler mit dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (Serbien) zwischen 2013 und 2016 Erfolge. Dem Vernehmen nach ist Rune beim ATP-Turnier in dieser Woche in Stockholm noch ohne Becker im Einsatz, beim Turnier in Basel (23. bis 29. Oktober) soll Becker aber dabei sein.