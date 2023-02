SZ Plus Quarterbacks im 57. Super Bowl : Wenn die Hautfarbe egal sein sollte - es aber nicht ist

Zum ersten Mal in der Geschichte des Super Bowl sind beide Spielmacher People of Color: Patrick Mahomes und Jalen Hurts. Sie sind sich der historischen Bedeutung bewusst - in einer Liga, die seit mehr als 50 Jahren von rassistischen Stereotypen geprägt ist.