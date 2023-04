Von Ulrich Hartmann, Bochum

Von Auswärtsschwäche wollten die Fans des VfB Stuttgart am Sonntag in Bochum nichts wissen. Letzten Juli hatte ihr Klub in Dresden gewonnen, jüngst im Januar in Paderborn und am vergangenen Mittwoch in Nürnberg. Deshalb steht er jetzt schließlich im Halbfinale des DFB-Pokals und bekam am Sonntagabend Eintracht Frankfurt als Gegner zugelost. In einem Heimspiel! "Darüber sind wir froh", sagte der neue Trainer Sebastian Hoeneß, "das wird ein Highlight für den Klub."

Die Stuttgarter Fans haben am Sonntag vor dem Anpfiff in Bochum ein Banner ausgerollt, auf dem sehr groß just dieser silberglänzende DFB-Pokal zu sehen war. Sie haben natürlich gewusst, dass es im Bundesliga-Gastspiel beim VfL Bochum weder das Ticket fürs Pokal-Endspiel zu gewinnen gab noch den Pokal selbst, aber sie wollten ihren Fußballern drunten auf dem Rasen damit Mut machen.

Das hat geklappt. Ein Jahr und vier Monate nach seinem zuvor letzten Auswärtssieg in der Bundesliga hat der VfB Stuttgart am Sonntagabend beim VfL Bochum ein existenziell anmutendes und mit einer ordentlichen Rudelbildung beendetes hitziges Kellerduell mit 3:2 (1:0) gewonnen und dadurch den letzten Tabellenplatz verlassen. Für Hoeneß war es nach dem 1:0-Pokalsieg in Nürnberg bereits der zweite (Auswärts-)Sieg binnen fünf Tagen. Das ist ein Signal, das man sich von einem Trainerwechsel erhofft, und für die Stuttgarter war es ja schließlich schon der dritte in dieser Saison. "Ich habe in der Mannschaft einen überragenden Fighting Spirit gesehen", sagte Hoeneß nach dem Spiel, "das ist der Weg, das ist auch die Marschroute für die kommenden Wochen."

Riemann unterläuft eine Flanke - Vagnoman ist da

Der zuvor letzte Stuttgarter Auswärtssieg in der Bundesliga fand am 11. Dezember 2021 statt. Damals gewann eine Mannschaft mit dem Trainer Pellegrino Matarazzo mit 2:0 in Wolfsburg. Und der damalige Stuttgarter Siegtorschütze Philipp Förster ist am Sonntagabend in Bochum in der 46. Minute ins Spiel eingewechselt worden. Mittlerweile spielt er allerdings für den VfL Bochum. Ausgerechnet ein Foul (von Enzo Millot) an Förster brachte den Bochumern per Elfmeter durch Kevin Stöger in der 58. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, allerdings entpuppte sich die Bochumer Hereinnahme von Förster für die Stuttgarter letztlich nicht als giftige Pointe.

Nachdem Hiroki Ito den VfB in der 14. Minute per Fernschuss mit 1:0 in Führung gebracht hatte, waren es nämlich just die fünf Minuten nach Bochums Elfmeter-Ausgleich, in denen die Schwaben kapitale Schlafmützigkeiten der Westfalen zu zwei siegbringenden Treffern nutzten: In der 60. Minute erzielte Serhou Guirassy nach Borna-Sosa-Außenristflanke inmitten versteinerter VfL-Abwehrspieler das 2:1, und in der 63. Minute köpfelte Josha Vagnoman nach einer Millot-Flanke im Luftduell gegen den herausgekommenen und unter dem Ball durchspringenden VfL-Torwart Manuel Riemann den Treffer zum 3:1. Bochum gelang nur noch der 2:3-Anschlusstreffer durch Philipp Hofmann - vorbereitet durch Förster.

Nach dem 0:2 gegen Schalke ist es für Bochum die zweite bittere Heimniederlage

Für die Bochumer war es nicht nur die zweite Niederlage in dieser Saison gegen Stuttgart, sondern nach dem 0:2 gegen Schalke vor einem Monat auch schon die zweite Heimniederlage binnen kurzer Zeit in einem wegweisenden Kellerduell. "Es ist ärgerlich, dass wir diese entscheidenden Spiele einfach wegwerfen", klagte Mittelstürmer Hofmann, "ich weiß aber auch nicht, woran das liegt." Der Trainer Thomas Letsch beklagte, dass seine Mannschaft "eine große Chance verpasst hat, einen Konkurrenten im Abstiegskampf zu distanzieren - allerdings wird uns das nicht umwerfen und der Abstiegskampf wird auch noch eine Weile andauern."

Nach dem Schlusspfiff wurde Bochums Torwart Riemann womöglich von eigenen Anhägern beleidigt oder provoziert, jedenfalls stieg er auf die Tribüne und legte sich mit ein paar Männern dort an. "Wir müssen uns nicht beleidigen lassen, wenn mal etwas schief geht", sagte dazu der Trainer Letsch, ohne zunächst allerdings Details der Auseinandersetzung zu kennen.

Detailansicht öffnen Manuel Riemann legte sich nach Schlusspfiff mit einem Fan an. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Bevor sich die Stuttgarter auf ihr Pokal-Heimspiel gegen Frankfurt Anfang Mai freuen können, stehen erst noch drei bedeutsame Bundesliga-Spiele an, das nächste am kommenden Samstag daheim gegen Borussia Dortmund. "Auch dort wollen wir eine positive Grundhaltung zeigen", sagte Hoeneß. Damit sei auch gegen den BVB etwas möglich.