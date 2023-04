Bayern-Trainer Tuchel findet wohlwollende Worte für seine Mannschaft, Klubboss Kahn will das Weiterkommen noch nicht abhaken und Guardiola warnt. Die Reaktionen auf die Partie in Manchester.

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern): "Es sieht nicht so gut aus, nur ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt. Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel noch einmal alles reinzuwerfen, alles zu versuchen. Um unseren Fans auf der ganzen Welt zu zeigen, dass wir eben nicht aufgeben. Es bringt jetzt auch nichts, groß zu lamentieren und alles negativ zu sehen. Wir haben die große Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Es ist alles sehr, sehr eng. Wir können es uns nicht erlauben, hier in Gedanken zu versinken. Wir müssen sofort am Samstag nachlegen."

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern): "Ich sehe das Ergebnis überhaupt nicht, wir sind bestraft worden in Phasen, wo wir absolut die bessere Mannschaft waren, wo wir das Momentum auf unserer Seite hatten. Ich weigere mich, die Leistung schlecht zu reden, ich habe bis zur 70. Minute eine sehr gute Leistung gesehen, ich bin hochzufrieden. Es fehlt noch ein bisschen Form, ein bisschen Vertrauen. Ich habe mich ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft. Das hat Spaß gemacht zu coachen. Wir hatten mindestens ein Tor verdient, wir haben mindestens eins oder zwei weggeschenkt. Das ist ein ganz bitteres Ergebnis. Aber Fußball ist Fußball, abgeschenkt wird nichts."

Pep Guardiola (Teammanager Manchester City): "Hier in unserem Stadion sind wir richtig gut, haben unser Momentum, entwickeln unser Spiel. In München ist das für Bayern vor ihren Fans ebenso. Ich war dort, weiß es. Wenn sie in ihr Spiel kommen, können sie auch schnell ein, zwei, drei Tore machen."

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Brutal, vor allem die ersten 60 Minuten waren sehr, sehr gut, das Resultat ist sehr bitter. Aber: Es ist möglich mitzuhalten, zu gewinnen, auch wenn das jetzt komisch klingt."

Matthijs de Ligt (FC Bayern): "Ich glaube, wir haben das Spiel unnötig weggegeben."