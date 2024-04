"Ein recht herzliches Grüß Gott, meine Damen und Herren": Mit diesem Satz hat Stefan Schneider exakt 1049 Mal das Publikum in der Münchner Olympia-Eishalle begrüßt, zu Spielen des EC Hedos, der Maddogs, des ESC, der Barons, des EHC oder bis zuletzt von Red Bull München. 34 Jahre lang, seit 1990, war Schneider die Stimme des Münchner Eishockeys. Und eigentlich, das hatte er im SZ-Interview vor Kurzem angekündigt, wollte er das zumindest noch drei Jahre bleiben. Nun aber legt Schneider, zwei Jahre nach seinem Abschied beim TSV 1860 München, das Mikro ganz zur Seite. In einem Video, das der EHC Red Bull veröffentlichte, sagt er: "Ich habe mir zuletzt gedacht, es ist vielleicht ein guter Moment, vor dem Umzug in eine neue Zeit, in den SAP Garden, das Mikrofon zu übergeben an die nächste Generation."