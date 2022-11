Affäre um WM 2006:Ein großes, dunkles Geheimnis

Kommentar von Johannes Aumüller

Stolze sieben Jahre ist der Sommermärchen-Skandal inzwischen alt. Im Herbst 2015 flogen dubiose Zahlungen rund um die Fußball-WM 2006 auf, und gleich zwei Strafbehörden machten sich ans Werk. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelte wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und die Bundesanwaltschaft Bern wegen des Verdachts auf Betrug.

Doch nach sieben Jahren ist die Bilanz ernüchternd. Das Verfahren in der Schweiz ist längst verjährt und versandet, und das in Frankfurt ist nun aus formalen Gründen vom Landgericht eingestellt worden. Zwar kann die Staatsanwaltschaft dagegen vorgehen, aber die Chancen dürften eher überschaubar sein.

Damit bleibt das Sommermärchen wohl ein großes, dunkles Geheimnis. Denn die Kernfrage zu dem Vorgang, der die ganze Affäre auslöste, die ist noch immer ungeklärt: Warum flossen im Jahr 2002 zehn Millionen Franken vom deutschen WM-Chef Franz Beckenbauer an den katarischen Geschäftsmann und Fifa-Funktionär Mohammed bin Hammam?

Die Geschichte dieser Ermittlungen ist die Geschichte eines gewaltigen Justizversagens - und zwar insbesondere der Schweizer Bundesanwaltschaft. Die Affäre kennt ja zwei zentrale Figuren: Franz Beckenbauer und Mohammed bin Hammam. Aber die beiden spielten gar nicht die Rolle, die angemessen gewesen wäre. In Frankfurt war Beckenbauer ohnehin nur Zeuge, in der Schweiz wurde das Verfahren gegen ihn aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt. Und der damalige Geldempfänger bin Hammam wurde quasi komplett in Ruhe gelassen - obwohl die Schweizer genügend Anlass hatten, gegen ihn zu ermitteln.

Die Ermittlungen in Bern wurden auf so groteske Weise verschleppt, dass im Frühjahr 2020 nur ganz knapp vor dem Ende der Verjährungsfrist die Hauptverhandlung begann - und dann nicht rechtzeitig zu Ende gebracht werden konnte. Und nun liefert dieses krude Schauspiel zweieinhalb Jahre später auch noch den Grund, warum das Landgericht Frankfurt das deutsche Verfahren einstellt: Das Trio habe wegen der Sache ja schon vor einem Schweizer Gericht gestanden, und wegen einer Sache zweimal vor Gericht zu stehen, das sei gegen das Gesetz.

Und was bedeutet das alles jetzt fürs Sommermärchen? Nach allem, was sich bisher an Indizien über die zehn-Millionen-Zahlung aus dem Jahr 2002 zusammentragen lässt, hatte sie wohl keinen direkten Zusammenhang mit der WM-Vergabe - sondern eher mit einem Fernsehrechte-Deal zu tun, von dem Beckenbauer persönlich profitierte. Das aber macht es, erstens, nicht weniger anrüchig, im Gegenteil. Und zweitens liegen auch ohne diese Millionen-Zahlung nach Katar genügend Vorgänge auf dem Tisch, um die WM als gekauft zu bezeichnen. Man denke nur - aber nicht ausschließlich - an den Vertrag, mit dem die deutschen Werber dem Skandalfunktionär Jack Warner vier Tage vor der Vergabe im Sommer 2000 Leistungen im Gegenwert von zehn Millionen Mark zusagten.

Auch wenn die juristischen Verfahren jetzt ohne konkretes Ergebnis enden. Das sogenannte Sommermärchen, das mal so hell strahlte, ist für immer befleckt.