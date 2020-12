Meldungen im Überblick

Skispringen, Polen: Die Vierschanzentournee startet ohne den polnischen Titelverteidiger Dawid Kubacki, Olympiasieger Kamil Stoch und dessen Teamkollegen. Nach einem positiven Corona-Test von Klemens Muranka wurde die gesamte Skisprung-Mannschaft aus dem Wettbewerb genommen, wie die Organisatoren am Montag, wenige Stunden vor der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf, bekanntgaben.

Muranka war zuvor bei der Serientestung im Allgäu positiv, wie er selbst in den sozialen Medien bestätigt hatte. "Es tut mir leid, aber es ist passiert ... Ich bin positiv und bisher ohne Symptome", schrieb der 26-Jährige auf Instagram.

In Stoch und Kubacki fallen somit schon vor dem ersten Wettkampf zwei Mitfavoriten aus. Neben den beiden Top-Springern und Muranka waren Piotr Zyla, Maciej Kot, Aleksander Zniszczol sowie Andrzej Stekala für die Tournee vorgesehen. Je nachdem, wie weitere Tests ausfallen, kann es sein, dass die Polen zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Tournee einsteigen. Chancen auf einen Gesamtsieg haben sie nach dem verpassten Auftakt dann aber nicht mehr. Polens Sportdirektor, der ehemalige Skispringer Adam Malysz, sagte: "Noch vor zwei Tagen hatten wir einen Test, dort waren alle Ergebnisse negativ. Es ist seltsam."

Im ersten Saisondrittel hatte es im Skisprung-Weltcup schon einige Corona-Fälle gegeben: Neben dem deutschen Flug-Weltmeister Karl Geiger waren unter anderen auch die Österreicher Stefan Kraft und Michael Hayböck sowie deren Trainer Andreas Widhölzl infiziert. Zur Tournee sind aber alle wieder zurück.

Fußball, PSG: Die Trennung des französischen Meisters Paris Saint-Germain von Trainer Thomas Tuchel ist einem Medienbericht zufolge auch vertraglich vollzogen. Der 47-Jährige und PSG hätten sich auf eine Auflösung des im Sommer auslaufenden Kontrakts geeinigt, berichtete die Bild-Zeitung (Montag). Tuchel sei damit frei für einen neuen Klub. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor. Bereits an Heiligabend hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass Tuchel durch die Klub-Führung von der Entscheidung für eine Trennung informiert worden sei.

Der frühere Coach der Bundesligisten Borussia Dortmund und FSV Mainz 05 hatte Paris in diesem Jahr in das Finale der Champions League geführt. Im Endspiel gab es in Lissabon eine 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München. National holte Tuchel erneut die Meisterschaft und unter anderem auch den französischen Pokal. Er wird mit einem möglichen Engagement in der englischen Premier League in Verbindung gebracht.

Tennis, Roger Federer: Der Rekordsieger hat seine für die Australian Open angepeilte Rückkehr auf die Tennis-Tour abgesagt. Dies teilten Turnierdirektor Craig Tiley und Federers Manager Tony Godsick mit. Das Comeback des 39 Jahre alten Superstars verschiebt sich nach zwei Knie-Operationen im Jahr 2020 somit weiter. "Am Ende ist Roger die Zeit davongelaufen, um sich selbst auf die Unerbittlichkeiten eines Grand-Slam-Turniers vorzubereiten und er ist sehr enttäuscht, dass er 2021 nicht nach Melbourne kommen wird", sagte Tiley in einem Statement.

Nachdem er den Großteil der Corona-Saison 2020 verpasst hatte, war Federer kürzlich wieder ins Training eingestiegen. Zudem stand er auf der Meldeliste für die Australian Open, hatte aber Mitte Dezember bereits öffentlich verkündet, dass es für einen Start in Melbourne nicht reichen könnte. Nun werde laut Godsick eine Rückkehr nach dem ersten Major des Jahres angestrebt. "Ich werde in der kommenden Woche Gespräche hinsichtlich der Turniere Ende Februar aufnehmen und dann anfangen, einen Plan für den Rest des Jahres aufzustellen", sagte der Manager. Wimbledon und Olympia in Tokio sind die großen Ziele Federers im neuen Jahr.

Fußball, England: Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der Premier League überraschend gepatzt. Der englische Fußballmeister kam am Sonntag vor 2000 Zuschauern an der Anfield Road gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion nur zu einem 1:1 (1:0). Mit 32 Punkten bleiben die Reds Spitzenreiter, drei Zähler vor dem FC Everton. Zum Abschluss des Jahres gastiert Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei Newcastle United.

Sadio Mané sorgte auf Zuspiel des früheren Schalkers Joel Matip nach zwölf Minuten für die frühe Führung des von Beginn an überlegenen Titelverteidigers. Die Klopp-Elf bekam es jedoch nicht hin, trotz knapp 80 Prozent Ballbesitz und einer Vielzahl an Möglichkeiten für eine frühe Entscheidung zu sorgen.

In der Schlussphase begann der Meister plötzlich zu wanken und der Außenseiter mit dem neuen Coach Sam Allardyce wurde frecher. Erst scheiterte Karlan Grant in der 72. Minute an Liverpool-Keeper Alisson Becker. Zehn Minuten später war Brasilianer chancenlos: Nach einer Ecke ging ein Kopfball von Semi Ajayi vom Innenpfosten ins Tor. Roberto Firmino verpasste kurz vor dem Ende per Kopf den Siegtreffer, West-Brom-Schlussmann Sam Johnstone lenkte den Ball um den Pfosten.

Weitere bittere Nachricht für Klopp, der wegen Meckerns zudem die gelbe Karte sah: Innenverteidiger Matip musste nach knapp 60 Minuten mit einer Verletzung an der Leiste ausgewechselt werden. Besonders in der Abwehrmitte gibt es nach den Langzeitausfällen von Virgil van Dijk und Joe Gomez wenig Alternativen.

Basketball, NBA: Dennis Schröder hat mit NBA-Meister Los Angeles Lakers einen weiteren Sieg eingefahren. Gegen die Minnesota Timberwolves gewann der Champion in der Nacht zum Montag mit 127:91. Lakers-Neuzugang Schröder kam als Starter auf elf Punkte, vier Rebounds und vier Assists. LA steht nun bei zwei Siegen und einer Niederlage. Zuvor hatte bereits Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks einen neuen Rekord aufgestellt. Beim 124:73 gegen die LA Clippers lagen die Mavericks zur Halbzeit mit 77:27 vorne, der 50-Punkte-Vorsprung war die bisher höchste Führung zu diesem Zeitpunkt in einem NBA-Spiel. Kleber steuerte fünf Punkte, fünf Rebounds und einen Assist bei. Eine unglückliche Niederlage kassierten indessen Daniel Theis und die Boston Celtics. Bei den Indiana Pacers unterlag der Mit-Favorit aus dem Osten mit 107:108. Center Theis legte vier Punkte und vier Rebounds auf. Für Boston war es die zweite Niederlage in Folge. Auch Nationalmannschaftskollege Isaac Bonga verlor mit den Washington Wizards 113:120 gegen die Orlando Magic. Bonga erzielte sechs Zähler und griff sieben Rebounds. Moritz Wagner kam für die Wizards dagegen nicht zum Einsatz.

Skispringen, Vierschanzen: Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist nach seiner Infektion rechtzeitig aus der Corona-Quarantäne entlassen worden und dürfte bei der 69. Vierschanzentournee an den Start gehen. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntag mit. "Wenn der heute durchgeführte PCR-Test negativ ist, dürfte einem Start nichts mehr im Wege stehen", sagte ein DSV-Sprecher. Das Ergebnis wird am Montag erwartet. Geiger ist in dieser Woche schon einmal negativ auf das Virus getestet worden und wartet nun auf die finale Freigabe durch einen Test, den vor der Tournee alle Springer zu absolvieren haben.

Der 27-Jährige, der vor knapp zwei Wochen positiv getestet wurde, sagte: "Ich habe zum Glück keinerlei Symptome entwickelt. Mir ging es sehr gut, von Anfang bis zum Ende der Quarantäne." Er freue sich, nun wieder frische Luft schnappen zu können. Nach Geigers positivem Test war das deutsche Skisprung-Team ohne den letztjährigen Gesamtzweiten in Engelberg angetreten. Die weiteren Athleten und Trainer wurden seither alle negativ getestet. Geigers Infektion war in diesem Winter der erste Corona-Fall bei den deutschen Skispringern, die ein striktes Schutzkonzept verfolgen, bei Siegerehrungen stets Masken tragen und sogar Teammeetings neuerdings via Zoom abhalten.