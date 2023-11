Der Skispringer Pius Paschke zählt zu den Besseren seiner Branche, selten aber sah man ihn so weit vorne landen, dass er anschließend auf das in Branchenkreisen beliebte Treppchen stieg. Man könnte auch sagen, Paschke spielte im Skispringer-Orchester die zweite oder dritte Geige, hinter Athleten wie, nun ja, Karl Geiger. Aber das Schöne am Sport ist ja, dass es sich nicht um ein schnödes Orchester handelt, sondern um ein unvorhersehbares Standup-Konzert.