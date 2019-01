30. Januar 2019, 11:12 Uhr Nachtslalom in Schladming Hirschers erfolgreiche Tüfteleien

So gehört es sich in Schladming: Marcel Hirscher siegt und jubelt.

Marcel Hirscher gewinnt den Nachtslalom in Schladming vor Alexis Pinturault und Daniel Yule und zeigt damit, dass er noch immer den Maßstab setzt in seinem Sport.

Nach zuletzt zwei zweiten Plätzen des Österreichers hatten sie ihn in der Heimat schon ein bisschen abgeschrieben.

Von Matthias Schmid

Im Starthaus vor dem zweiten Durchgang ließ Marcel Hischer in Schladming alle an seinem Perfektionismus teilhaben. Der österreichische Ski-Rennläufer sagte Zahlen auf, die die Zuschauer am Fernsehen irritiert und kopfschüttelnd zurückließen. Immer wieder wiederholte er dabei die Fünf, bevor er das Startsignal erhielt. "Bei Fünf geht's weiter", sagte er also. Oder: "Fünf Haarnadeln." Und: "Fünf Vertikale." Was sich für viele lustig anhörte, war für Hirscher die Grundlage für seinen überlegenen zehnten Saisonsieg beim Nachtslalom an der Planai.

Manche sagen ja dem Sportler aus Annaberg bei Salzburg ein übertriebenes Streben nach Perfektion nach, Hirscher ist in der Tat ein Besessener, der alles kontrollieren und jede Eventualität beherrschen möchte. Dazu gehört, dass er den Kurs mit all seinen Tücken auswendig lernt. Der 29-Jährige merkt sich dabei Zahlenkombinationen, wie er zuletzt dem Hahnenkamm-Magazin Kitz Race verraten hat: "Letzendlich weiß man immer, wie viele Tore es bis zur nächsten kritischen Stelle sind." Fünf Schwünge bis zur ersten Haarnadel, drei Tore bis zur nächsten Vertikalen und so weiter.

Schladming war besonders tückisch, weil die Strecke durchgehend steil und sehr eisig war. Strenggenommen waren es pure Eisplatten, auf denen die Rennläufer am Dienstagabend fuhren. Es spiegelte sich an jedem Tor, die geringe Schneedecke war nur ein bisschen Kostüm für den sehr glatten Untergrund. Der Achte Felix Neureuther etwa "konnte keinen Grip aufbauen", wie er im Gespräch mit dem BR befand. Und Hirscher? Ließ alles so einfach aussehen, als wäre er die Familien-Abfahrt für Groß und Klein heruntergewedelt.

Wenn Hirscher nicht gewinnt, läuft was gehörig schief

1,21 Sekunden lag er am Ende vor dem Franzosen Alexis Pinturault und dem Schweizer Daniel Yule (+1,60). Das Resultat war eine Demonstration seiner Virtuosität, vor dem ersten Durchgang hatte er mit fast einer Sekunde geführt - sogar der hochdekorierte Hirscher hatte nie zuvor einen größeren Vorsprung in einem Slalom herausfahren können. Dass er seine Kontrahenten wieder verblüffte, gefiel ihm ganz besonders.

Es war fast ja fast schon belustigend, wie sie in Österreich in den vergangenen Tagen Hirscher begleitet hatten. Von einer Krise war die Rede, davon, dass ihn die Jungen wie der Franzose Clément Noël abgehängt hätten, zu alt sei Hirscher geworden, zu labil, nachdem er sich in Wengen und Kitzbühel zuletzt zweimal hinter Noël mit dem zweiten Platz begnügen musste.

Der zweite Platz ist der erste Verlierer, so sehen es viele Beobachter in Österreich, aber auch Hirscher selbst. Wenn er nicht gewinnt, läuft was gehörig schief, also fahndete er mit seinem Team, das von seinem Vater Ferdinand angeführt wird, nach den Ursachen, warum er vor allem in den ersten Durchgängen nicht mehr mithalten konnte. In den vergangenen zwei, drei Wochen, so erzählte Hirscher in Schladming, haben sie viel probiert, getüftelt am Setup, an der Abstimmung zwischen Ski, Bindung und Schuh.