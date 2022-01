Wintersportmeldungen in der Übersicht

Ski alpin I: "Odi, Odi, Odi", hallte es durch die Reihen der über 10 000 Schweizer Ski-Fans in Adelboden. Lokalmatador Marco Odermatt drehte eine Ehrenrunde, riss seine Ski nach oben und brüllte ein lautes "Ja, man!". Der 24 Jahre alte Technik-Spezialist triumphierte am Samstag erstmals bei seinem Heim-Riesenslalom und feierte den vierten Weltcup-Erfolg in diesem Olympia-Winter. Manuel Feller aus Österreich wurde beim Riesentorlauf-Weltcup mit einem Rückstand von 0,48 Sekunden Rückstand Zweiter. Der französische Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault (+0,54) komplettierte das Podium.

Deutschlands Hoffnung Alexander Schmid, der zuletzt in Alta Badia erstmals aufs Podest gerast war, hatte am legendären Chuenisbärgli wie gewohnt zu kämpfen. Nach Platz neun im ersten Durchgang stürzte der Allgäuer im zweiten Lauf und schied aus. Bester Deutscher wurde Julian Rauchfuss auf Rang 21. Fabian Gratz hatte den Finaldurchgang verpasst.

Der Riesenslalom-Klassiker in Adelboden verlangte den Ski-Rennfahrern wieder einmal alles ab. "Eines der härtesten Rennen, das ich bestritten habe. Einfach nur brutal. Jeder ist am Limit", sagte Schmid in der ARD. Der Norweger Lucas Braaten, der im Vorjahr an gleicher Stelle schwer gestürzt war, gab seinen Lauf kurz vor Einfahrt in den Zielhang auf. Luca de Aliprandini krachte in die Fangnetze und schien sich verletzt zu haben. Anschließend stürzten auch Stefan Brennsteiner aus Österreich und der US-Amerikaner River Radamus.

Die mehr als 10 000 Fans waren zugelassen, obwohl die nationale Corona-Inzidenz in der Schweiz aktuell bei 1700 liegt. "Aus Läufersicht ist es schwierig, denn wir selber müssen Verantwortung zeigen und Abstand halten. Dennoch ist es eine riesen Motivation, und es macht einfach unheimlich Spaß, wenn Stimmung aufkommt", sagte Schmid. Zuletzt hatten sich auch in der Ski-Szene Corona-Fälle gehäuft.

Ski alpin II: Die deutsche Skirennfahrerin Paulina Schlosser hat sich in ihrem erst zweiten Weltcup-Rennen im slowenischen Kranjska Gora schwer verletzt. Nach wenigen Toren war Schlosser weggerutscht und wurde über die Piste geschleudert. Rund 20 Minuten wurde die 20 Jahre alte Sportlerin vom SC Kreenheinstetten am Samstag behandelt, bevor sie mit dem Rettungsschlitten abtransportiert wurde. "Unterschenkelbruch rechts", lautete die Diagnose des Deutschen Skiverbandes nach dem Rennen.

Der Sieg im Riesenslalom am Podkoren ging an die Schwedin Sara Hector, die nach dem Erfolg in Courchevel bereits zum zweiten Mal in diesem Olympia-Winter triumphierte. Zweite wurde die Französin Tessa Worley mit einem Rückstand von 0,96 Sekunden gefolgt von Vorjahressiegerin Marta Bassino aus Italien (+1,32).

Emma Aicher konnte als zweite deutsche Starterin nicht unter die besten 30 fahren. Die Youngsterin braucht weiterhin einen Platz unter den Top 15, um sich für die Olympischen Winterspiele in Peking zu qualifizieren. Die nächste Chance dazu hat die 18 Jahre alte Nachwuchshoffnung schon an diesem Sonntag, wenn für die Frauen an gleicher Stelle ein Slalom auf dem Programm steht. Jessica Hilzinger fehlt nach einem positiven Corona-Test weiterhin.

Das Spitzen-Duo um die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova aus der Slowakei hofft dann auf eine Leistungssteigerung. Am Samstag landete Shiffrin auf Rang sieben, Vlhova abgeschlagen auf Platz 15. Weil in Maribor nicht genügend Schnee liegt, werden die Rennen an diesem Wochenende in Kranjska Gora ausgetragen.

Biathlon: Die deutsche Biathlon-Mixedstaffel hat bei der Olympia-Generalprobe in Oberhof den sechsten Platz belegt. Das Quartett mit Roman Rees, Benedikt Doll, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz leistete sich beim Heim-Weltcup am Samstag in Thüringen sechs Nachlader und landete 2:10,7 Minuten hinter dem siegreichen Weltmeister Norwegen. Platz zwei belegte Belarus vor Frankreich. Dem Team des Deutschen Skiverbands fehlten 9,4 Sekunden auf das Podest.

Startläufer Rees zeigte erneut eine starke Leistung. Einen Tag nach seinem fünften Platz im Sprint leistete er sich nur einen Nachlader und übergab als Dritter auf Doll. Die Bedingungen am Rennsteig waren dabei deutlich besser als noch einen Tag zuvor. Bei recht wenig Wind, wärmeren Temperaturen und ohne Nebel gaben die favorisierten Norweger in Bestbesetzung von Beginn an das Tempo vor. Doll benötigte beim Schießen drei Extrapatronen, hielt sich aber auf Position drei.

In ihrer Thüringer Heimat patzte Voigt nur einmal am Schießstand, konnte in der Loipe aber nicht mithalten und fiel auf Rang vier zurück. Norwegen hatte sich zu diesem Zeitpunkt einen großen Vorsprung erarbeitet, den niemand mehr aufholen konnte. Die deutsche Schlussläuferin Hinz konnte nach vorne nichts mehr ausrichten.

Vor dem Start der Olympischen Winterspiele war es das letzte Rennen in diesem Wettbewerb. Mit der Mixedstaffel werden am 5. Februar im Nordwesten Pekings die olympischen Biathlon-Wettbewerbe eröffnet. Das deutsche Team dürfte dann in ganz anderer Formation antreten. In Oberhof wurden Denise Herrmann und Johannes Kühn nicht eingesetzt, Franziska Preuß fehlte wegen einer Fußverletzung.

Nordische Kombination: Vinzenz Geiger kochte Eric Frenzel im Sprint um Platz zwei eiskalt ab, wenig später hüpften die Kombinations-Olympiasieger dann Seite an Seite auf das Podest: Mit einer erneut starken Vorstellung haben Geiger und Frenzel auch im ersten Einzel-Weltcup des Jahres ihre Olympia-Form unter Beweis gestellt. Den Sieg musste das DSV-Duo in Abwesenheit von Dominator Jarl Magnus Riiber aber Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich) überlassen.

"Mein Sprünge werden besser und besser. Letzte Woche war ich noch ein bisschen krank, daher wusste ich nicht genau, wie es in der Loipe geht. Aber es hat gepasst", sagte Geiger, der 2019 und 2020 im Fleimstal gewonnen hatte. Auch Frenzel war "richtig glücklich. Ich habe einen tollen Sprung gemacht, auch wenn die Landung nicht perfekt war. Das hebe ich mir für den nächsten Wettkampf auf."

Der 20 Jahre alte Lamparter führte bereits nach einem starken Flug auf 105,5 m, in der Loipe hielt er die Konkurrenz souverän in Schach und hatte im Ziel 16 Sekunden Vorsprung auf das deutsche Duo. Geiger (Oberstdorf) und Frenzel (Geyer) hatten auch im letzten Wettkampf des Jahres 2021 die Ränge zwei und drei belegt, damals aber hinter Riiber.

Rodeln: Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch hat seinen ersten Weltcupsieg in dieser Saison erneut knapp verpasst, zeigte sich nach seiner Corona-Zwangspause über Weihnachten aber wieder in besserer Form. Der 32-Jährige belegte beim Weltcup in Sigulda am Samstag hinter dem Letten Kristers Aparjods zum dritten Mal in diesem Winter den zweiten Platz. Dritter wurde der Italiener Dominik Fischnaller. Der Gesamtweltcup-Führende Johannes Ludwig aus Oberhof, der bei sechs vorausgegangenen Weltcups jeweils einen Podestplatz erreicht hat, kam diesmal nur auf Rang 13 und bleibt im Gesamtklassement vorne. Der dritte deutsche Olympia-Fahrer Max Langenhan wurde Siebter.

Loch war mit seinem Ergebnis zufrieden, hat aber nach seiner Corona-Zwangspause immer noch Probleme. "Es ist im Moment noch ein wenig anstrengend für mich, Corona hängt mir noch ein bisschen nach. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Es macht mir wieder richtig Spaß und es war wichtig, mal wieder auf dem Podest zu stehen", sagte Loch.