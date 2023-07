Frithjof Seidel ist ein Pionier im Synchronschwimmen. Als erster Mann gewann der Berliner Ende Juni eine EM-Medaille, nun feiert er bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka seine Premiere. Und kämpft um Anerkennung in einer ehemaligen Tabuzone.

Von Sebastian Winter

Es ist kurz nach 22 Uhr, als Frithjof Seidel beim Abendessen in Fukuoka ans Telefon geht - und er nimmt sich Zeit. Seidel ist ja allein. "Die Mädels sind schon in ihre Zimmer hochgegangen", sagt der Berliner. Vielleicht ist dieser Anfang bereits ein Kern seiner Geschichte. Denn Seidel wird eine halbe Stunde später auch alleine aufs Hotelzimmer gehen und er wird dort alleine schlafen. Zu elft sind sie nach Japan zur WM gereist, acht Sportlerinnen, verteilt auf vier Doppelzimmer, zwei Trainerinnen - und Seidel.

Das mit dem Einzelzimmer sei schon okay, sagt Seidel, er sei ja in seinem früheren Sportlerleben als Wasserspringer ständig mit Kollegen auf dem Zimmer gewesen, nun habe er mal seine Ruhe. "Aber es ist schon ein bisschen schade, wenn die Mädels nach dem Wettkampf zusammen duschen gehen, dort feiern und sich austauschen, und man duscht dann alleine." Klingt irgendwie ein wenig traurig, fast wie im melancholischen Film "Lost in Translation", in dem Bill Murray und Scarlett Johansson auch etwas verloren in Japan wirken.

Aber ist es nicht genau dieses Schicksal, das alle Pioniere teilen?

EM-Silber im Mixed-Team: die erste deutsche Medaille seit 40 Jahren

Seidel, 26, ist Synchronschwimmer, der einzige deutsche bei dieser WM und der zweite bei internationalen Wettbewerben nach Niclas Stölpel, der vor sechs Jahren ebenfalls bei einer WM startete. Ende Juni gewann Seidel in Krakau als erster Mann in der Geschichte dieses Sports eine Medaille bei einer Europameisterschaft - Silber mit dem Mixed-Team war zugleich das erste Edelmetall für das deutsche Synchronschwimmen seit 40 Jahren.

Die Fallhöhe ist also nicht niedrig bei seiner WM-Premiere in Fukuoka. Aber bislang, das kann man nach zwei von drei Disziplinen, in denen er angetreten ist, schon sagen, ist er weich gelandet. Im Mixed-Duett reichte es zusammen mit Michelle Zimmer zwar nur zu Platz 15, doch im neu eingeführten Team-Wettbewerb Acrobatic Routine gelang Seidel, Zimmer, Marlene Bojer, Maria Denisov, Solène Guisard, Klara Bleyer, Susana Rovner und Daria Martens der Finaleinzug, dort erreichten sie am Montag Rang neun. Ihr musikalisches Thema: "Monster's Party" der Addams Family.

Detailansicht öffnen Außer Atem: Seidel hatte beim ersten Mixed-Wettbewerb in Fukuoka auch mit der Kondition zu kämpfen. Am Freitag startet das Duett erneut. (Foto: Emmefoto/Imago)

Seidel gab bei der Kür eine gute Figur ab, er verantwortete fast alle Hebefiguren, wobei ihm seine Kraft zugute kam. Ein Mann kann deshalb durchaus von Vorteil sein in diesem hoch anstrengenden, von ständiger Luftknappheit geprägten Sport, der Ballett, Turnen, Tanzen, Akrobatik, Synchronität, Rhythmusgefühl und Musikalität vereint. Aber passen Männer auch in die Bilder hinein, die davon in die Welt gesendet werden? Sie bilden ja schon einen Kontrast zu den grell geschminkten Gesichtern der Athletinnen, deren Haare durch angerührte Gelatine im Wasser betonfest sitzen.

Männer sind erst seit diesem Jahr in den Teamwettbewerben international zugelassen, im Mixed-Duett dürfen sie auch erst seit 2015 starten. Synchronschwimmen war für sie im Grunde das, was lange Zeit das Skispringen für die Frauen war oder die Formel 1 noch immer ist: eine Tabuzone. Die fünfmalige russische Olympiasiegerin Natalia Ischtschenko nannte Synchronschwimmer einmal "widernatürlich".

Ausgerechnet bei der WM in Kasan durften die Männer dann erstmals starten - in einem Sport übrigens, der um das Jahr 1900 herum ausschließlich ihnen vorbehalten war.

Männer können das Synchronschwimmen bereichern. Bei Hebefiguren etwa

"Klar haben Männer einen anderen Körperschwerpunkt", sagt Frithjof Seidel, "sie liegen anders im Wasser", vielleicht erreichen sie dort auch nicht ganz die Anmut einer Frau. Aber sie können auch bereichernd sein, nicht nur für Hebefiguren, sondern auch für die Geschichte, die jedem Auftritt den roten Faden gibt.

Der Deutsche kämpft nun um Anerkennung, wie auch vier weitere im Team-Wettbewerb in Fukuoka startende Synchronschwimmer, von denen der US-Amerikaner Bill May, 44, der bekannteste ist. 2015 gewann der von Gleichgesinnten fast schon ikonisch Verehrte in Kasan als erster Mann WM-Gold - nachdem er sich 15 Jahre lang von seinem Sport zurückgezogen hatte, auch aus Frust darüber, nicht zu internationalen Wettkämpfen zugelassen zu werden. May freute sich nun in Fukuoka mit dem US-Team über Silber hinter China. "Bei dieser WM sind schon viele Schritte gegangen, auch Bill hat hart dafür gekämpft", sagt Seidel: "Was mich aber noch viel mehr freut, ist, dass Männer 2024 zum ersten Mal bei Olympischen Spielen starten dürfen." Zwar nur im Team-Wettbewerb - und dort auch nur zwei pro Mannschaft - aber ein Anfang ist auch das.

Detailansicht öffnen Ein Bild aus seinem früheren Leben: Seidel schraubt sich im Jahr 2016 bei der Wassersprung-EM ins Becken. (Foto: GEPA pictures/Imago)

Seidel hat dabei Glück und Pech zugleich. Er war bis vor zwei Jahren noch Wasserspringer, startete auch international, kam aber nicht mehr weiter, stand kurz vor dem Karriereende - und wurde von Michelle Zimmer überredet, Synchronschwimmer zu werden. Seidel, der an der TU Berlin Verkehrswesen studiert, begann zu trainieren, zusammen mit Grundschülerinnen. Er war schon immer fasziniert von diesem Sport, lernte schnell. Die Musikalität wurde ihm allerdings im Crashkurs beigebracht, und "das Konditionelle fällt mir noch immer schwer", sagt er. Eigentlich ist es undenkbar, nach so kurzer Zeit schon bei einer WM zu starten. Nun ist Seidel in Fukuoka gefragt wie keine seiner Teamkameradinnen. Und so verloren, wie er wirkte, ist er im Hotel auch gar nicht: "Das Team hat mich superlieb aufgenommen. Wenn mir langweilig ist, kann ich jederzeit rübergehen zu den Mädels."

Eine Regeländerung macht es Neulingen wie Seidel schwer

Sein Pech: Der Weltverband hat vor ein paar Monaten die Regeln geändert, was auch in Fukuoka heftig debattiert wird. Sehr verkürzt geht es darum, dass nicht mehr so sehr der Ausdruck und das Künstlerische zählen, sondern vorgegebene technische Elemente gezeigt werden müssen. Novizen wie Seidel haben es daher schwer - weil es eigentlich viele Jahre braucht, die Technik zu verfeinern.

Und so verblasst sein Traum von Olympia so langsam, denn das deutsche Team hat wohl noch nicht das Niveau, um die Qualifikation für Paris 2024 zu schaffen. Doch selbst wenn es nicht klappt, kann Seidel mit einigem Stolz in Fukuoka sagen: "Schön, dass ich diesen historischen Schritt gehen durfte, hier der erste Mann zu sein."

Am Freitag - und wenn es gut läuft auch am Samstag - schwimmt er bei der WM noch einmal mit Michelle Zimmer im Mixed-Duett. Sie sind dort "Tarzan & Jane", das große Liebespaar des Dschungels. Welch eine Botschaft. Es ist eine uralte Geschichte, eingebettet in eine neue Zeit. Frithjof Seidel jedenfalls hat seinen Platz gefunden.