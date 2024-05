Es war laut in Berlins Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark, fast zu laut, um Alina Baievych zu verstehen. Aber dieser eine Satz, der der Schwimmerin des TB 1888 Erlangen da über die Lippen kam, blieb hängen: "Die Zeit war nicht das, was ich mir erhofft hatte, aber ich bin sehr zufrieden - auch darüber, mich mal gegen Angie durchgesetzt zu haben." Angie, das ist Angelina Köhler, seit Februar Weltmeisterin über 100 Meter Schmetterling, der neue Stern im deutschen Schwimmen. Und Baievych, die Köhler bei den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende über 200 Meter Schmetterling mal eben kurz geschlagen hatte? Ist 14, geboren am 26. Juni 2009. Über 100 Meter Schmetterling, das nur als kleine Ergänzung, gewann Baievych hinter Köhler Silber.