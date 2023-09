Der Kapitän der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft, Granit Xhaka, hat nach dem 2:2-Unentschieden gegen Kosovo die Spielvorbereitung scharf kritisiert. "So, wie wir heute gespielt haben, sah auch die ganze Woche aus. Da kann man nicht von null auf hundert kommen", sagte der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen nach dem Abpfiff: "Es sah aus, als würden wir hier ein Freundschaftsspiel spielen oder im Park. So geht das leider nicht." Im EM-Qualifikationsspiel gaben die Schweizer durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit den offenbar sicher geglaubten Sieg in Pristina noch aus der Hand, Vergleichbares war ihnen im Spiel zuvor gegen Rumänien unterlaufen (2:2). Laut Xhaka liege der Grund dafür in der mangelhaften Trainingsleistung. Nationaltrainer Murat Yakin wehrte sich gegen den Vorwurf: "Wir haben wie immer trainiert, alles war unter Kontrolle", sagte Yakin. Er wolle mit Xhaka "unter vier Augen diskutieren", um herauszufinden, "was die Idee hinter seinen Aussagen ist". Die Schweiz spielt am kommenden Dienstag zu Hause gegen Außenseiter Andorra.