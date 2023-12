Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat Anklage gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Nico Schulz erhoben. Dem Ex-Profi von Borussia Dortmund wird gefährliche Körperverletzung in drei Fällen vorgeworfen. Geschädigte soll seine ehemalige Lebensgefährtin sein. Ein Gericht muss nun über die Zulässigkeit der Anklage entscheiden. Schulz' Anwältin teilt auf SZ-Anfrage mit, dass kein Mindestbestand an Belegtatsachen für diese Verdächtigungen existieren würde. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Die Anklage stütze sich auf drei Vorfälle im Jahr 2020. Zwei der Taten sollen sich in der Wohnung der Ex-Freundin in Berlin, eine in seiner Wohnung in Dortmund ereignet haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag auf SZ-Anfrage mit. Der BVB hatte im vergangenen Juli die Vertragsauflösung mit Schulz verkündet, derzeit ist er vereinslos. Der 30-Jährige spielte zwölf Partien für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.