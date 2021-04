Neue Schuhe beim Straßenlauf:Wie ein kleines Katapult

Von Johannes Knuth

Was ist der Wert eines Rekordes? Weshalb klettert ein Mensch auf den höchsten Berg der Welt, oder rennt zigmal im Kreis, um am Ende dort einzutreffen, wo er aufgebrochen ist? Der große amerikanische Publizist Walter Lippmann hat es einmal so beschrieben: "Die besten Dinge der Menschheit sind nutzlos." Selbst die Bestmarken des Sports wären demnach nicht wegen ihrer Zeiten, Höhen und Weiten so kostbar, sondern weil jemand sich dabei in ein Wagnis stürzte, aus Liebe zur Exzellenz etwa, koste es, was es wolle. Nur so, fand Lippmann, überkomme der Mensch seine Schwerfälligkeit, die ihn am Boden des bleiernen Alltags halte.