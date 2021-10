Von Javier Cáceres

Am Tag nach der Verkündung des überraschenden Abschieds von CEO Carsten Schmidt hat Hertha BSC offen gelassen, ob die im Dezember 2020 geschaffene Stelle wiederbesetzt wird. Präsident Werner Gegenbauer kündigte am Mittwoch an, dass darüber erst in den Vereinsgremien beraten werden soll. Hertha BSC hatte am Dienstag erklärt, dass die bisherigen Aufgaben Schmidts von den zuständigen Geschäftsführern für Sport (Fredi Bobic) und Finanzen (Ingo Schiller) übernommen werden. Schmidt war als Vorsitzender der Geschäftsführung vor allem für Themen wie Marketing, Vertrieb, Strategie, Unternehmenskommunikation und Internationalisierung zuständig. "Es gibt klare Vorstellungen, was uns fehlen wird, und was wir zu füllen haben", betonte Gegenbauer. Aber: "Wir brauchen keine Schnellschüsse."

Schmidts Abschied erfolgte aus persönlichen Gründen. Ein Krankheitsfall in der Familie erfordere seine volle Aufmerksamkeit, das sei mit einem Vollzeitjob wie dem Vorsitz der Geschäftsführung bei Hertha nicht zu vereinbaren. Den Spekulationen, wonach er sich bei Hertha nicht ausreichend unterstützt gesehen habe, trat er mit einem nachgerade brüskierten Unterton entgegen. "Es gibt keinen Riss, es gab keinen Riss, es wird keinen Riss zwischen den Beteiligten geben", sagte Schmidt. Er habe "zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Widerstände gegen Initiativen gespürt, die ich angestoßen habe. Nullkommanull. Ich fühlte mich immer von allen Seiten unterstützt." Er mache sich auch "keine Sorgen", dass seine Vertragsauflösung "in einem Vakuum mündet, in dem Hertha BSC nur ansatzweise handlungsunfähig ist." Dass die seit geraumer Zeit dauerkriselnde Hertha in der jüngeren Vergangenheit als "Chaos-Klub" bezeichnet worden sei, habe ihn geärgert, erklärte Schmidt. "Da kann ich mich auch nur totlachen", sagte der Ende 2020 mit nur 54 Prozent der Stimmen wiedergewählte Gegenbauer.

Die nun notwendige Neuausrichtung des Klubs führt mindestens vorerst und vielleicht auch auf Dauer in Strukturen zurück, die als überwunden galten. Es wird auf ein Geschäftsführungsmodell hinauslaufen, wie man es bis Januar 2021 kannte, als der seit 2001 amtierende Schiller sich die Geschäftsführung mit Michael Preetz aufteilte. Das dürfte die Position des seit 2008 amtierenden Gegenbauer nicht schwächen. Auf die Frage des Fachmagazins Kicker, ob eine Neuausrichtung des Klubs mit Gegenbauer und dem seit 2001 amtierenden Schiller "überhaupt möglich" sei, antwortete Bobic Ende September: "Werner Gegenbauer ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Damit ist die Frage beantwortet."