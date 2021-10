Von Javier Cáceres, Berlin

Das Aktuelle Sport-Studio musste Samstagnacht ohne den potenziellen Zuschauer Pal Dardai auskommen. Denn als die Sportsendung des ZDF begann, hatte Dardai schon seine Nachtruhe angetreten.

"Um 22 Uhr 30 lag ich im Bett", berichtete Dardai, 45, am Sonntagvormittag, und er klang nicht nur so, als habe er sich gut erholen können, er sah auch beneidenswert erholt aus. "Ich habe sehr gut geschlafen!", sagte er. Was ja insofern eine Nachricht darstellte, als Hertha mehr als nur fünf Gründe anhäuft, um Menschen um den Schlaf zu bringen, die sich dem Berliner Erstligisten verbunden fühlen. Und das ist bei Herthas Rekordspieler Dardai unbedingt der Fall.

Der fünfte mögliche Grund für Schlaflosigkeit in Sachen Hertha war die fünfte Niederlage im siebten Spiel der laufenden Saison. Hertha unterlag dem SC Freiburg im heimischen Olympiastadion 1:2. Es gebe keinen Grund, um in Panik zu verfallen, sagte Manager Fredi Bobic danach; Dardai erklärte am Sonntag, dass er das Wort "Abstieg" nicht in den Mund zu nehmen gedenke.

"Ich habe gestern keinen Spieler gesehen, der nicht gekämpft hätte, und auch keine disziplinarischen Fehler. Ich habe eine Druckphase gesehen, die wir in dieser Saison noch nicht hatten, wir haben uns richtig gute Torchancen erarbeitet und ein richtiges Schachmatt-Tor geschossen, wie wir es immer wieder üben...", sagte Dardai in Anspielung auf den zwischenzeitlichen Ausgleich durch den eingewechselten Krzysztof Piatek (70.). "Wenn wir das Spiel analysieren, haben wir wegen zwei Standardtoren verloren", fügte Dardai hinzu.

Detailansicht öffnen Wohl dem, der einen, nein: DEN Edeljoker der Bundesliga-Geschichte bringen kann. In seinem 250. Bundesligaspiel baute Nils Petersen (mitten unter Herthanern) per Fallrückzieher seinen einmaligen Rekord aus: Ihm gelang sein 30. Joker-Tor (es folgt Claudio Pizarro mit 21). (Foto: Andreas Gora/imago)

Heruntergebrochen auf die Entstehung der Gegentreffer stimmt das: Sowohl das 0:1 durch Philipp Lienhardt als auch das 1:2 durch Nils Petersen fielen nach miserabel verteidigten Eckbällen. Aber zumindest in der Wahrnehmung des Publikums trafen die zur Kategorie erhobenen Anekdoten nicht die ganze Wahrheit; es verlieh seinem Unbill teilweise lautstark Ausdruck. "Das muss man akzeptieren", sagte Dardai nach dem schlechtesten Saisonstart der Hertha seit der Abstiegssaison 2009/2010.

Zwar sandte die Hertha tatsächlich auch ein paar positive Signale aus, und sie hätte sich auch fast zum Sieg gemogelt, denn nach dem 1:1 durch Piatek traf Jurgen Ekkelenkamp die Querlatte. Doch diese positiven Signale, die von den Verantwortlichen später hochgejazzt wurden, wirkten weder durchgängig noch beständig genug, um restlos zu überzeugen. Zumal es ein Rätsel bleiben wird, wieso der SC Freiburg die Gelegenheit verstreichen ließ, einen verunsicherten Gegner nach der Führung zu filetieren. Denn da war die Hertha ein Team, das ein tiefes Leistungsgefälle offenbarte - wobei die Spieler auf gutem Niveau eindeutig in Unterzahl waren.

Das lag auch daran, dass die Hertha im Wortsinne krankt. Manche Spieler wie Marco Richter landeten wegen eines Pferdekusses neu im Lazarett, auf der anderen Seite gibt es den Extremfall des Startelf-Spielers Kevin Prince Boateng, bei dem die Kraft nach zwanzig Minuten nachlasse, wie Dardai erläuterte. Was natürlich nicht so gut ist, wenn ein Spiel 90 Minuten dauert. Innenverteidiger Marton Dardai wiederum spielt seit Wochen unter der Form des Vorjahres und war am Samstag ein Nervenbündel, was der Trainer Dardai darauf zurückführte, dass der Filius nach einer Verletzung zu früh eingesetzt werden musste. Gegen Freiburg meldete er sich zur Halbzeit wegen eines Muskelfaserrisses ab. Man habe Martons "Körper richtig kaputt gemacht", weil keine Alternative zur Verfügung stand - nun fällt er länger aus.

Das ist nicht nur per se bedauerlich, es trifft die mit spielerischer Kraft nicht gerade gesegnete Hertha an einem wunden Punkt: Die Spieleröffnung ist bei Boateng und Dardai verortet. Die Liste der maladen Kicker ist so lang, die Lage ist so prekär, dass Dardai erwägt, aus Mangel an Spielern ein für diese Woche verabredetes Testspiel gegen Aue abzusagen. Unter den nicht verletzten Profis sind auch einige, die zu ihren Nationalteams reisen sollen, müssen und wollen. Zum Beispiel: der auch nur halbwegs genesene Stürmer Stevan Jovetic.

Man dürfe externe Einflüsse nicht an sich heranlassen, sondern müsse sich "in den Bunker" zurückziehen, findet Trainer Dardai

Angesichts der Gesamtlage ist Dardai darum bemüht, den inneren Zusammenhalt zu stärken. Man dürfe externe Einflüsse nicht an sich heranlassen, sondern müsse sich "in den Bunker" zurückziehen. Das tat die Hertha am Samstag zunächst auch auf dem Platz: Dardai dekretierte eine defensive Ausrichtung, die offenkundig nicht jedem schmeckte. Suat Serder, der mit wirklich großem Abstand beste Herthaner, und auch Maximilian Mittelstädt bekundeten öffentlich, Herthas Spiel sei anfangs nicht offensiv genug gewesen. Eine Woche nach einer 0:6-Niederlage in Leipzig könne man "keinen Hurrafußball" ausrufen, antwortete Dardai.

Er hat, das immerhin, die "volle Rückendeckung" der Verantwortlichen, so sagt es zumindest der Manager Fredi Bobic. Das Vertrauen sei "immer" da gewesen, sagte Dardai, er führe mit Bobic "einen ehrlichen Dialog". Doch die Diskussionen reißen nicht ab. Lothar Matthäus, der Dardai in großer Sympathie zugeneigt ist, wartete bei Sky mit der Auskunft auf, dass Hertha mit Dortmunds Ex-Trainer Edin Terzic gesprochen habe - was umgehend zu Diskussionen führte, obwohl der Technische Direktor des BVB nach allem, was man bisher weiß, nicht zur Verfügung steht. Er soll sogar ein Angebot des FC Arsenal ausgeschlagen haben, um in Dortmund zu bleiben.

Und Dardai? Versucht, gelassen zu bleiben. Am Sonntag gab er ein Minimalziel aus: in den zehn Spielen, die bis zum Ende der Hinrunde ausstehen, noch 14 Punkte zu sammeln, damit ein "vernünftiges" Weihnachtsfest gefeiert werden kann. Zurzeit werde Hertha vom Fußballschicksal geschlagen, meinte Dardai; das werde noch ins Gegenteil umschlagen: "Wir werden es noch erleben, dass man flankt, (ein) Tor (fällt), und keiner weiß, warum wir gewonnen haben." Klingt nach einem Plan.