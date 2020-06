Robert Hartmann ist 15 Jahre alt gewesen, als er für einen Trainerschein in seinem Heimatverein SV Krugzell mehrere Spiele als Schiedsrichter leiten sollte - und dabei schließlich seine Berufung fand. Heute hat der Allgäuer 105 Partien als Referee in der höchsten deutschen Fußball-Liga geleitet. Trotz dieser großen Erfahrung stellen die Geisterspiele in der Corona-Krise auch ihn nun vor große Herausforderungen. Im Gespräch erklärt Hartmann, welche Auswirkungen die Stille im Stadion und der fehlende Nervenkitzel ohne großes Publikum auf seine Arbeit haben.