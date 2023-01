Kommentar von Philipp Selldorf

So viele Tore, so viel Ertrag, da ging Marco Rose für einen Moment der Überblick verloren: "Haben wir jetzt 31 Punkte - oder 32?", rätselte er, während Thomas Reis seine stoische Miene beibehielt und sich nicht anmerken ließ, dass hier gerade eine unbarmherzige sportliche (und gesellschaftliche) Wahrheit zur Sprache gebracht wurde: Der Reichtum des einen ist die Bedürftigkeit des anderen. Roses Leipziger sitzen also auf ihren tatsächlich 32 Punkten, Reis' Schalker auf deren neun. Damit mögen sie sich zwar immer noch weismachen, dass sie mittels einer Serie von Siegen doch wieder ernsthaft in den Abstiegskampf einsteigen könnten. Nach Ansicht des demütigenden 1:6 gegen RB Leipzig muss man aber schon ein sehr frommer Christ und Schalker sein, um noch an eine Chance zum Klassenverbleib oder gar an die Rettung zu glauben.