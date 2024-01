Vor knapp drei Jahren, im März 2021, wusste Sasa Kalajdzic gar nicht so genau, wie er das wieder gemacht hatte. "Dann war er halt wieder drinnen", sagte der Stürmer des VfB Stuttgart und meinte offenkundig den Ball. Es waren die Wochen, als Kalajdzic trotz seines heiteren Naturells für Gegner etwa so bedrohlich wirkte wie drei Spielzeiten später sein Stuttgarter Nachfolger Serhou Guirassy. Kalajdzic traf mit allem, was er hatte, mit rechts, mit links und besonders gerne mit dem Kopf, und was ihm im Vergleich zu Guirassy an Dynamik fehlte, ersetzte er durch eine Art von List, über die er sich selber manchmal wunderte. In besagtem Spiel im März 2021 hatte Kalajdzic den Ball erst mit der Brust angenommen, um ihn dann mit einem sehr langen Bein irgendwie ins Tor zu stelzen. Aus heutiger Sicht könnte man es interessant nennen, dass es sich damals um ein Tor gegen Eintracht Frankfurt handelte.

Dieses alte Spiel steht nun als nette Fußnote unter jenem Transfergeschäft, das am Wochenende aktenkundig wurde. Kalajdzic, inzwischen drei Jahre und einen weiteren Kreuzbandriss älter, wechselt leihweise nach Frankfurt, für ein halbes Jahr erstmal. Die Rechte am Spieler behalten weiterhin die Wolverhampton Wanderers, jener Verein aus der englischen Premier League, der Kalajdzic bisher ebenso wenig glücklich machte wie Kalajdzic den Verein. Keine der beiden Parteien würde bestreiten, dass sie sich mehr voneinander versprochen haben.

Kalajdzic wäre damals gerne zu den Bayern gewechselt, aber für dieses Vorhaben hatte er den falschen Sommer erwischt (es war der Sommer, als die Münchner der lustigen Meinung aufsaßen, man könne ohne Stürmer spielen). In Wolverhampten angekommen, riss ihm im ersten Spiel das Kreuzband, in jenem Knie, in dem es schon einmal gerissen war. Kalajdzic fiel ein Jahr aus und lernte in dieser Zeit die fragwürdigen Charaktereigenschaften der Branche kennen: Sie wartet nicht auf einen. Wolverhampton holte andere Stürmer, die Tore schossen; der VfB Stuttgart holte Serhou Guirassy, der Tore schoss; und der FC Bayern nutzte die Erkenntnisse der mittelstürmerlosen Saison, um Harry Kane zu verpflichten.

Im Sommer hieß die Überschrift "Saudi-Arabien" - jetzt heißt sie "EM in Deutschland"

An ihrer Spitze ist die Branche klein genug, um schöne Folkloregeschichten zu erzählen wie jene von Sasa Kalajdzic, der in die Liga zurückkehrt, die ihn groß gemacht hat. Jenseits dieser weichen Faktoren lässt sich kurz nach Öffnung des Winter-Transferfensters allerdings schon ein erster, harter Trend erkennen. Hieß die Überschrift über der Wechselperiode im Sommer noch "Saudi-Arabien", so könnte sie nun "Deutschland" lauten - oder "Uefa Euro 2024 Germany", wie man offiziell sagen müsste.

Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass die prominenten Transfers dieses Wochenendes demselben Muster folgen. Sowohl der Österreicher Kalajdzic als auch der Deutsche Timo Werner nennen den Erwerb von Spielpraxis als Motiv für ihre Wechsel zu Eintracht Frankfurt beziehungsweise Tottenham Hotspur, und beide machen kein Geheimnis daraus, dass sie diese Spielpraxis benötigen, um noch auf den EM-Zug aufzuspringen oder sich wahlweise noch ein EM-Ticket zu sichern (was die noch nie beantwortete Frage aufwirft, ob man für diesen Zug jenes Ticket braucht). Dasselbe Branchendeutsch hat ungeniert auch der DFB-Verteidiger Thilo Kehrer verwendet, der sich von West Ham United, wo er seine Zeit vorwiegend auf der Ersatzbank verbrachte, zu AS Monaco verleihen ließ, wo er vorwiegend zu spielen hofft. Auch Kalajdzics neuer Klubkollege, der Mittelfeldspieler Donny van de Beek, hat zuletzt, wenn auch vermutlich auf Niederländisch, an den EM-Zug gedacht: Von seinem Engagement in Frankfurt erhofft er sich Aufmerksamkeit von Bondscoach Ronald Koeman. Sein bisheriger Arbeitgeber Manchester United konnte ihm das nicht bieten.

Europa steht nun eine Transferperiode bevor, in der es die Wünsche der Spieler mindestens ebenso zu berücksichtigen gilt wie die Bedürfnisse der Klubs. Die Romantiker unter den Fans sollten sich schon mal darauf gefasst manche, dass nicht jeder Vereinswechsel vom Herzen, sondern eher vom Kopf gesteuert wird. So wird die Öffentlichkeit in den kommenden Wochen auch mehr über vorübergehende Gehaltsübernahmen sowie vorhandene oder nicht vorhandene Kaufoptionen erfahren, als sie interessiert, denn auch dieser Untertrend ist nach einer Woche Transfermarkt nicht mehr zu übersehen: Sasa Kalajdzic, Timo Werner, Thilo Kehrer und Donny van de Beek haben sich erst mal nur für ein halbes Jahr verleihen lassen. Was dann im Sommer aus ihnen und ihren Marktwerten wird, dürfte vor allem von dieser EM abhängen, die sie unbedingt erreichen wollen.