Interview von Javier Cáceres, Helsinki

Die Antwort ließ zwar auf sich warten. Aber als sie kam, war sie nachgerade dringlich formuliert. "Rufen Sie an, sobald es passt!", schrieb José Emilio Santamaría, der am 31. Juli 93 Jahre alt wurde. Im Vorfeld des Supercup-Endspiels zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid in Helsinki (Mittwoch, 21 Uhr/RTL, Liveticker SZ.de) spreche er gern über das vielleicht größte Europapokal-Endspiel aller Zeiten, das legendäre Finale von Glasgow 1960, das die Eintracht mit 3:7 gegen Real Madrid verlor.