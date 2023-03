Umstrittener Präsident aus Deutschland: Eine Abbildung des IOC-Chefs Thomas Bach in der permanenten Ausstellung des IOC im Olympischen Museums in Lausanne.

Kommentar von Claudio Catuogno

Es sind noch fast 500 Tage bis zum Start der Olympischen Sommerspiele 2024. Aber schon jetzt ist klar: Der IOC-Präsident Thomas Bach hat nicht nur ein gewaltiges Chaos in Auftrag gegeben mit seinem Insistieren, dass in Paris (unter neutraler Flagge) auch Russen und Belarussen wieder mitmachen sollen, dem Angriffskrieg in der Ukraine zum Trotz. Bach hat dieses Chaos bereits geliefert bekommen. Das zeigt sich ausgerechnet in jener Sportart, in der Bach selbst seine olympische Goldmedaille gewann: im Fechten. Und an jenem Standort, den er einst als Herkunftsnachweis und Gütesiegel hinter dem Namen trug: Tauberbischofsheim.