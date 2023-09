Die Pläne für eine Teilnahme von russischen und belarussischen Sportlern an den Asienspielen sind gescheitert. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erklärte das Vorhaben für "nicht umsetzbar aus technischen Gründen", wie mehrere Medien berichteten. Somit können Athleten aus Russland und Belarus nicht über den Umweg der Asienspiele in Hangzhou/China eine Qualifikation für die Sommerspiele in Paris erreichen. Asiens Olympia-Komitee OCA hatte zuvor den Weg für die Teilnahme von bis zu 500 Sportlerinnen und Sportlern beider Länder frei gemacht. Nun verwies das OCA auf die IOC-Entscheidung und teilte knapp mit, dass keine Athleten aus diesen Ländern in China im September und Oktober dabei sein werden. Russland ist wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin von zahlreichen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen, der Bann trifft auch den Verbündeten Belarus. Um ihnen dennoch rechtzeitig die Erfüllung von Qualifikationsnormen für Olympia 2024 ermöglichen zu können, wollte Asiens Dachverband Russen und Belarussen zu den Asienspielen einladen.