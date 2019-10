Jemand fragte Steve Hansen, ob das Spiel um Platz drei nicht Zeitverschwendung sei bei einer Rugby-WM. Und der Chefcoach von Team Neuseeland hätte in diesem Augenblick sicher sehr ausführlich darüber sprechen können, wie nervig das ist, nach einer gescheiterten Mission noch mal alle Geister im Team lebendig werden zu lassen, damit nach der Halbfinalniederlage nicht gleich das nächste Unglück passiert. Aber Hansen, 60, ein aufrechter Vertreter seines Sports, beließ es bei dem Hinweis, dass er nicht in der Position sei, eine solche Frage zu beantworten: "Fakt ist, das Spiel ist da, und wir müssen da hin." Seine All Blacks haben am nächsten Freitag als gescheiterter Titelverteidiger gegen Wales im sogenannten kleinen Finale anzutreten. Während Englands Mannschaft am Samstag in Yokohama um den Webb-Ellis-Pokal gegen Südafrika spielen darf nach einem nicht einmal knappen 19:7-Sieg über Neuseeland. "Das sind die unbequemen Fakten", sagte Hansen.

Der alte Coach und seine Spieler zahlen in den Stunden nach dem Scheitern den Preis des anhaltenden Erfolges. In ihrer langen Geschichte haben sich die großen All Blacks vom kleinen, entfernten Inselstaat im Pazifik den Status des ewigen Favoriten erarbeitet. Daraus folgt, dass jede ihrer seltenen Niederlagen zum Fest der anderen wird, jeder Wackler zur Sportsensation. Dass Südafrika im zweiten Halbfinale Wales mit 19:16 Punkten niederrang, wirkte deshalb am Ende wie eine Randnotiz des Rugby-Wochenendes. Englands Mannschaft hingegen konnte sich feiern lassen als Befreier des Rugbys von jahrelanger neuseeländischer Herrschaft.

Den dritten WM-Titel in Serie hatten die All Blacks angepeilt nach den Erfolgen 2011 und 2015, den vierten insgesamt, die Bestätigung ihrer Souveränität. Und sie wirkten ja auch lange unangefochten im Turnier: Arbeitserfolg zum Auftakt gegen Mitfavorit Südafrika, tänzerische Leichtigkeit und hohe Siege gegen Kanada und Namibia, ungefährdetes Weiterkommen im Viertelfinale gegen Irland. Aber dann kamen die Engländer mit ihrem Auftrag, das Vorrunden-Aus bei der Heim-WM 2015 wiedergutzumachen, und mit ihrer Entschlossenheit, die sie von der ersten Minute des Spiels an ausstrahlten.

Die sie genauer gesagt schon vor der ersten Minute des Spiels ausstrahlten.

"Das ist Rugby in seiner einfachsten Form. Aber es ist auch wunderschön"

Die Niederlage der All Blacks gegen England im Halbfinale der Rugby-WM erzählt nicht nur von einem Favoritensturz. Sie zeigt, wie verwundbar ein sieggewohntes Team wird, wenn der Gegner dessen Stärken ignoriert. Englands australischer Chefcoach Eddie Jones hatte seine Mannschaft darauf eingeschworen, nichts zu bedienen, was dem Spiel der Neuseeländer entgegenkommt. Und diese Vorgabe betraf offensichtlich auch das Ritual der All Blacks vor der Partie. Denn die Auflehnung der Engländer gegen die All Blacks begann schon mit der Art, wie sie den Haka betrachteten, den traditionellen Einstimmungstanz der All Blacks.

Normalerweise stehen die Teams züchtig auf einer Linie und schauen sich das Schauspiel an. Manche Spieler motiviert der Anblick, andere schüchtert er unterbewusst vielleicht ein, wieder andere sind genervt davon. Für die All Blacks aber ist der Haka ein vitaler Bestandteil des Spiels, eine Energiequelle ihres Teamgeists. Und die Engländer wollten dieser Energiequelle etwas Kraft nehmen, indem sie den Haka nicht einfach nur demütig abwarteten. Sie stellten sich versetzt voneinander auf, so dass sie ein großes V bildeten, und als die Kamera das Gesicht von Kapitän Owen Farrell einfing, war darauf ein Lächeln zu sehen, das abschätzig wirkte.