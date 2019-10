England hat Titelverteidiger Neuseeland bei der Rugby-WM in Japan entzaubert und erstmals seit 2007 das Finale erreicht. Im Halbfinale in Yokohama gewann der Weltmeister von 2003 dank einer herausragenden Defensivleistung 19:7 (10:0) gegen den Rekordchampion. Für England war es im 42. Aufeinandertreffen mit den All Blacks erst der achte Sieg und der erste im vierten WM-Duell. Die favorisierten Neuseeländer müssen dagegen ihren Traum vom dritten Titel in Folge begraben.

Manu Tuilagi sorgte für einen Blitzstart der Engländer. Bereits nach 98 Sekunden legte der gebürtige Samoaner den ersten Versuch. Nie zuvor bei einer WM hatte Neuseeland früher einen Try kassiert. George Ford erhöhte kurz vor der Pause per Straftritt, Neuseeland dagegen fand in der eigenen Offensive nicht statt.

In der zweiten Halbzeit legte Ford mit einem weiteren Straftritt nach. Neuseeland tat sich weiter schwer und kam erst Mitte des zweiten Durchgangs zum ersten Versuch durch Ardie Savea (57.). Zwei weitere Straftritte durch Ford machten den englischen Sieg perfekt.

Für Neuseeland war es nach 4403 Tagen oder zwölf Jahren und 20 Tagen die erste Niederlage bei Welttitelkämpfen. Zuletzt hatte die berühmteste Rugby-Mannschaft der Welt am 6. Oktober 2007 im Viertelfinale gegen Frankreich (18:20) bei einer WM verloren. Die Engländer hingegen machten ihre Blamage bei der Heim-WM 2015 wieder gut, als sie bereits in der Vorrunde ausschieden.

Im zweiten Halbfinale treffen am Sonntag (10 Uhr MEZ) der zweimalige Weltmeister Südafrika und Wales aufeinander. Ein Sieg der Briten würde für ein Novum sorgen: Erstmals in der WM-Historie stünde dann kein Team aus der südlichen Hemisphäre im Finale. Das Endspiel steigt am 2. November