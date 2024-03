2. Bundesliga:Rostock-Fan stürmt Spielfeld und attackiert Spieler

Laut Polizeiinspektion Rostock soll es sich um einen 29-jährigen Deutschen handeln, der von der Ost-Tribüne aus aufs Spielfeld gelangt sein soll. Es sei Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und versuchter Körperverletzung gestellt worden, teilte die Polizei in einem Statement mit. Weitere Ermittlungen sollen folgen. Nach dem Spiel liefen weitere Hansa-Anhänger auf den Rasen und wurden von Ordnern gestoppt.

"Wir jubeln da und auf einmal sehe ich, da kommt jemand auf uns zu", beschrieb Ache die Situation später am Sky-Mikrofon. "Ich finde persönlich, das kann man nicht machen, egal, wie schlecht das Spiel auch ist. Aber am Ende des Tages ist nichts Schlimmes passiert."

Es war nicht der erste kritische Vorfall von Hansa-Fans in dieser Saison. Beim Auswärtsspiel in Paderborn kam es zu Ausschreitungen auf der Tribüne, der Klub verurteilte die Vorkommnisse und sprach davon, dass "Hansa Rostock in Paderborn für ein beschämendes Bild gesorgt" habe. Im Heimspiel gegen St. Pauli zeigten Ultras eine kontroverse Choreografie, die man als Anspielung auf die rassistischen Angriffe in Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992 interpretieren kann.

Sportlich hat der 1. FC Kaiserslautern den lange in Unterzahl spielenden FC Hansa Rostock noch tiefer in die Krise geschossen. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann mit 3:0 (1:0) und springt auf den 15. Tabellenplatz, Rostock bleibt auf Platz 17. Stürmer Ache entschied mit seinen drei Treffern in der 6., 66. und 76. Minute die Partie im Alleingang.

Die Gäste begannen dominant. Ache schob nach einem Querpass von Aaron Opoku früh zur Führung ein. Rostocks Torhüter Markus Kolke verhinderte mit einer starken Parade gegen Kenny Prince Redondo (13.) zunächst noch den Doppelschlag. Rostocks Oliver Hüsing (37.) sah nach einer Grätsche gegen Redondo die gelb-rote Karte. Der Innenverteidiger hatte erst drei Minuten zuvor Gelb gesehen. In der zweiten Hälfte wurde Hansa mutiger, konnte sich aber erneut bei Keeper Kolke (57.) bedanken, der gegen Ache wieder exzellent reagierte. Ache traf allerdings kurz darauf erst nach einem Abpraller und dann nach einer Ecke.