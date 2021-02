Nach der 0:4-Pleite im 180. Revierderby gegen Borussia Dortmund haben einige Fans des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 offenbar versucht, ins Stadion zu gelangen. Das sagte die Gelsenkirchener Polizei dem Sportinformationsdienst SID. Etwa 200 Anhänger hätten sich zum Spielende vor der Arena versammelt, an einer Stelle sei versucht worden, "Zäune zu überklettern", sagte Polizeisprecherin Katrin Schute.

Die Polizei verhinderte zusammen mit dem Ordnungsdienst das Eindringen ins Stadion. Es wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands eingeleitet, in diesem Zusammenhang kam es zu Schlagstock-Einsatz. "Es gab keine Verletzten und keine Festnahmen", sagte Schute.

Knapp 200 BVB-Fans haben wiederum den Dortmunder Mannschaftsbus nach dem Revierderby am Trainingsgelände in Brackel in Empfang genommen - allerdings wurden dabei die Corona-Regeln missachtet. Die Fans hatten mit Bengalo-Fackeln ein Spalier gebildet und versammelten sich danach dicht gedrängt am Mannschaftsbus.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte mit, dass sie bereits Kontakt mit dem BVB aufgenommen und "um eine Stellungnahme" gebeten habe. Es sei "zu Verstößen gegen die Corona-Regeln gekommen, die nicht zu tolerieren sind", schrieben die Dortmunder am Sonntag: "Wir können uns nur entschuldigen und versprechen, mit der Polizei und allen Beteiligten sehr zeitnah darüber zu sprechen, wie solche Szenen in der Öffentlichkeit zukünftig komplett auszuschließen sind."

Auch auf einem Livevideo von Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud bei Instagram ist eine Gruppe von feiernden Fans am Bus zu sehen, eng beisammen und größtenteils ohne Maske. Die Polizei war laut Ruhrnachrichten vor Ort, musste aber nicht eingreifen.